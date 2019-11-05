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昂貴車禍！他借兩千萬法拉利當禮車　婚禮前夕上路竟撞毀BMW

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實習記者羅明輝／綜合報導

浙江一名20歲詹姓男子日前租借了一部價值500多萬元人民幣（約新台幣2160萬元）的黃色法拉利跑車，打算用來當作朋友婚禮時的「主婚車」。沒想到就在婚禮前夕，當他1日「試駕」這台法拉利上路時，卻意外與一台紅色BMW發生追撞事故，2台昂貴名牌車都因為撞擊嚴重損毀，讓他面臨逼近千萬的毀損費。

綜合陸媒報導，這起車禍發生在玉環市楚門鎮，從監視器影片可以看見，當時BMW從南往北行駛，法拉利則是跟隨在它後面，不過當BMW打開右轉燈、減速，準備轉彎靠邊停車時，後方法拉利並沒有因此減速，就這樣直接撞上BMW，將它一口氣推進了停車格。

▲ 詹姓駕駛開著租來的法拉利上路，卻意外追撞前方BMW 。（圖／翻攝自微博／台州19樓）

交通警察說明，法拉利的車頭在這起事故損毀嚴重，擋風玻璃碎裂、安全氣囊也彈出。至於被追撞的BMW則同樣慘不忍睹，除了車尾受損，還在被撞後連帶撞倒一旁路燈，導致車頭凹陷。更糟的是，倒下來的路燈不巧又砸壞了停在一旁的另一台奇瑞私家車。

▲BMW遭追撞後，連帶撞倒一旁路燈，路燈倒下來又砸中停靠的奇瑞私家車 。（圖／翻攝自微博／極品特長生）

警方提到，整起事故是因為開著法拉利的詹姓駕駛並未與前車保持適當距離所致，因此詹姓駕駛需要對事故負起所有責任，不過近一步調查才發現，這輛法拉利根本不是詹姓駕駛所有，只是因為隔天朋友要結婚，作為婚禮主婚車「借來的」。

另外，詹姓駕駛其實今年2月14日才拿到駕照，還在實習期間，這次捅出這麼大的婁子，除了將面臨法拉利將近百萬人民幣、BMW及奇瑞各3萬人民幣左右（約新台幣約13萬元）的賠償金、尚未確定金額的路燈賠償金外，好不容易到手的駕照也可能就此不保。

▼ 法拉利車頭擋風玻璃因為撞擊碎裂。（圖／翻攝自微博／台州19樓）

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