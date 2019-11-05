彰化139縣道耍帥飆車翹孤輪遭PO網　警怒批講不聽！騎士下場慘

▲139縣道飆車耍帥翹孤輪驚險萬分。（圖／翻攝自Facebook／彰化139、148縣道幹礁版）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書社團《彰化139、148縣道幹礁版》有民眾PO出一段影片指出，「下午1點在139練習孤輪，X！我只怕你撞到我的車賠不出來，在馬路上練孤輪還拍影片，以為自己在賽道上喔」，彰化警方獲悉即刻派員循線調閱監視器畫面過濾比對，鎖定1名男性重機車車主，他到案後坦承不諱，依公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。

影片中只見該名民眾開車行經139線大彰路彰化市路段時，對向車道突然有1輛重型機車沿路翹孤輪疾駛而去，彰化警方說，「講不聽、講不聽、為什麼都講不聽」，這輛黃色重機車以翹孤輪單輪行駛之方式行駛道路，將139道路視為競技場所，已嚴重危害到本身及其他用路人之行車安全，違反刑法185條公共危險罪，交通違規部分併依法舉發，最高可處罰新臺幣2萬4,000元。

▲飆車耍帥翹孤輪驚險萬分。（圖／翻攝自Facebook／彰化139、148縣道幹礁版）

警方為降低縣道139交通事故發生，自9月份起，假日期間除原規劃之測速勤務外，另審酌事故熱點編排路檢勤務加強執法密度，迄今已舉發無照駕駛76件，初步判斷車輛有違規改裝，拍照錄影後函請監理站查處件數189件，另統計10月份縣道139違規超速件數取締145件，累計罰金已高達新台幣63萬元。

由於縣道139上下坡度陡及彎道多，彰化警方呼籲駕駛人行駛時務必減速慢行，更不可有危險駕駛、競駛、競速的行為，本分局為維護縣道139交通安全及順暢，除持續不定時、不定點結合環保局、監理站執行聯合稽查取締勤務，對於無照駕駛、車輛違法改裝、或觸犯公共危險罪者，一經發現必依法舉發及移送偵辦，駕駛人切勿心存僥幸，以身試法。

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