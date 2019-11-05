送貨員撞死女騎士　「只願賠5萬」遭判刑8月緩刑2年

▲彰鹿路騎機車婦人未依規定兩段式左轉，被後方白色轎車撞彈飛，傷重不治。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台中1名劉姓送貨員，去年8月間駕駛小廂型車要去彰化大埔路抄貨時，行經彰鹿路7段444巷口，應注意而未注意車前狀況，將謝姓婦人撞飛，送醫後傷重不治死亡，彰化地院認為劉男對犯行並無悔意，也並未於受害家屬達成和解，依犯業務過失致人於死罪，判處有期徒刑8月，緩刑2年。

▲婦人機車被撞得支離破碎。

判決書指出，劉男因未注意車前狀況且車速過快而避煞不及，與未遵循兩段式左轉謝婦駕騎的機車碰撞，在柏油路面留下分別為14.6公尺、25.8公尺及13.6公尺之煞車痕始煞停，致謝婦因高速強力撞擊而受有骨盆腔骨折併後腹腔出血、頭部外傷併蜘蛛膜下腔出血、右腳第5蹠骨骨折等傷害，經送醫後仍因顱腦損傷、骨盆骨折及多重器官外傷性損傷不治死亡。

▲婦人機車被撞得支離破碎。

劉男於2018年8月14日下午2時59分許檢察官訊問時，就其涉犯業務過失致死罪部分坦承認罪，但於2019年1月24日改口否認過失犯罪，辯稱是檢察官訊問時還處於驚嚇狀態，所以所述都不實在；劉男認為，當時車速為時速50公里，對方沒有打方向燈突然轉過來，因為車子的右前柱擋住視線，沒有看到對方，認為自己沒有過失。

法官審酌劉男犯後未坦承犯行，所辯避重就輕，對其犯行並無悔意及只願意賠償5萬元而未與被害人家屬達成和解賠償等情狀，對被告從重量刑，以資警懲。

▲肇事的劉姓駕駛的小轎車車蓋被彈開車燈碎裂。

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