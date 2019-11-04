年輕人對蔡英文一往情深？前警大教授憂：你們被民進黨賣了

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

根據多家民調顯示，總統蔡英文在年輕人支持度上，遠遠超越對手韓國瑜。前警察大學退休教授葉毓蘭4日在個人臉書表達憂心，他認為，無論民進黨如何在政策上蠻幹，年輕人還是一往情深的挺蔡英文，「你們是被民進黨賣了，還在幫忙數鈔票！」

葉毓蘭表示，民進黨以國庫無法負擔、退撫基金即將破產為由，砍殺退休軍公教警消退休金後，立刻通過8800億的前瞻條例，其中有許多都是不必要的蚊子工程，早被識破為政策買票。

葉毓蘭質疑，在國庫這麼困難，困難到要背信忘義毀約的坑殺退休老人時，行政院長蘇貞昌，又展現無比魄力，交通部還在評估時，他就決斷的宣布高鐵延伸屏東，反正才幾百億，算什麼？而最近大灑幣，農機補助，被踢爆每人幾乎就是補助100萬，民進黨這樣的狂灑幣，就是吃定了再怎麼倒行逆施的蠻幹，年輕人，還是一往情深的挺英。

葉毓蘭說，民進黨用幾個樣板人物，如口譯哥趙怡翔、民進黨副秘書長林飛帆等人來告訴年輕人，只有民進黨執政，才有一步登天的機會，但他們沒有說的是，這只是少數特許的專利，她也向年輕人喊話，「因為你們的瞎挺，他們還會繼續為你們挖坑，天坑，讓你們的人生一起步就要背負重債的天坑！」

最後話鋒一轉，葉毓蘭透露自己年幼時家境赤貧，但是知道用功讀書就有機會翻身，所以大學時去讀公費的警官學校，也因為工作努力獲得美國老師的賞識，進而用這筆獎學金出國深造，並且強調自己支持「支持學貸免利息」，幫助窮孩子讀書的理念。

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