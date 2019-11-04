派出所「卡韓國瑜」拒借廁所？　鄭文燦：政治人物不應造謠





▲韓國瑜、鄭文燦。（圖／記者湯興漢、羅婉庭攝）

記者袁茵／桃園報導

立法委員陳學聖指桃園警方以「行政中立」為由，拒絕前來造勢的國民黨總統參選人韓國瑜到派出所借上廁所，隨後韓國瑜也坦承「憋尿」跑行程。對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜4日晚間轉述桃園市長鄭文燦的話，強調「政治人物不應以造謠製造事端。」

還原韓國瑜當天在桃園的行程，上月31日上午11時左右，韓國瑜車隊從慈湖前往角板山途中，先在路旁加油站借用廁所，下午3時許從八德往中壢時，進入桃園仁愛派出所借廁所，但下午4時許從中壢前往平鎮，路過桃園龍岡派出所想借用廁所，卻被警方婉拒。

當天陪同韓國瑜跑行程的國民黨立委陳學聖認為，可能是韓國瑜當天稍早前往仁愛派出所時「太受歡迎」，讓警方高層「有意見」，所以隨後在龍岡派出所才吃了閉門羹。

桃園警方則表示，當天是因為龍岡所沒有空間停車，才引導車隊至附近停車場，但建議被韓國瑜車隊拒絕，嚴正否認有拒借廁所情事。桃園市警局平鎮分局長李建民也在臉書留言澄清，當天韓國瑜車隊提早30分鐘抵達會場，警方建議車隊可先在龍岡福利站後方稍做休息，且下車點旁就有福利站廁所可供使用，但車隊選擇在龍岡地區繞行，此外當天警局和派出所也未接到韓國瑜車隊想借用廁所的需求。

不過，韓國瑜4日仍向中天新聞表示，當天警方「大概意思也不太願意帶我們去派出所，一直帶我們繞來繞去，後來到最後沒有辦法我們就靠在路邊啦，就是這樣子。」韓國瑜補充說，所以當天只能暫時「憋著」。韓國瑜隨行秘書趙子淵也說，根據隨扈轉達的說法，警方當時以「行政中立」為由婉拒。

針對韓國瑜在桃園借用派出所上廁所被拒絕一事，詹賀舜表示，經過桃園市警察局調查後顯示，韓市長車隊並未向龍岡派出所借用廁所，車隊也未停留。而警察局各派出所一向友善，民眾或是候選人借用廁所，都不曾拒絕，他請少數人停止造謠。

詹賀舜表示，本案有影像有真相，桃園市警察局依照規定，給予總統候選人各種必要協助，少數人任意抹黑、刻意製造事端，不是總統選舉該有的格調。

詹賀舜也轉述鄭文燦看法指出，鄭文燦認為，警察同仁執勤辛苦，政治人物不應以造謠製造事端。

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