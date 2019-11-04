美到捨不得踩！雪寶杯墊、艾莎安娜地墊　滿滿雪國周邊收藏起來

▲小7推出冰雪奇緣周邊新品。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

《冰雪奇緣2》上映在即，全台即將刮起一陣暴風雪，超商業者搶先與《冰雪奇緣》合作推出一系列新品，清新畫風的珪藻土吸水杯墊與地墊，完美營造雪國夢幻氛圍，粉絲們一定要收藏。

小七10月份推出一系列的冰雪奇緣集點加價購活動，小化妝包、LED燈化妝鏡、香氛擴香瓶、鍍銅飾品架等精緻周邊，滿足夢幻少女心，怕粉絲收集不夠，11月加碼再推出珪藻土吸水杯墊與地墊。

▲小清新畫風營造雪國浪漫氛圍。



珪藻土吸水杯墊共有12款造型，2入一組，艾莎、安娜、雪寶等角色通通有。另外，粉絲絕對要收藏的就是這塊美得像海報般的珪藻土吸水地墊，大小為60X39公分，共有6組造型，讓人捨不得使用。

▲12款杯墊造型。



除了收藏周邊，日常也能有療癒小確幸，蜂蜜工坊蜂蜜鮮奶茶與迪士尼合作推出4款冰雪奇緣包裝，4款可愛造型，喝奶茶時都有好心情。

▲蜂蜜鮮奶茶換上四款冰雪新裝。



《冰雪奇緣2》即將上映，各大影城也推出獨家限量周邊預購搶商機，除了各式各樣可愛的爆米花筒，威秀影城的雪寶招手帽、超萌楓葉雪寶玩偶；美麗華影城玻璃水晶球造型的冰雪奇緣2獨家爆米花桶、Elsa冰雪色系造型披風；台中站前秀泰影城的雪寶頭身磁鐵絨毛娃娃、雪寶後背磁鐵絨毛娃娃，都可愛到不行。

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