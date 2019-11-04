2月曾CPR救人一命　16歲少年再搶救路倒男…無奈送醫不治

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名男子獨坐在超商外，突然身體不適暈厥，超商店員見狀立刻報警並上前實施CPR等待救護人員，警消到達後將他送醫，急救後仍宣告不治；這名超商店員也曾在年初2月間，在北新國小操場伸援手 救了運動男子，消防局還頒發感謝狀。

▲超商店員成育中曾實施CPR救人一命，9個月後打工遇男子休克，再伸援手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2日上午10時許，46歲李姓男子騎著腳踏車到超商外長椅休息，疑心臟病發暈厥，整個人往前趴倒在地，嚇壞路過民眾，16歲超商店員成育中見狀立即報警，並上前對他實施CPR心肺復甦術。

▼李男整個人臉部朝下倒地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消救護人員趕抵後，李男突然伸手用力抓住店員的腳，一度以為已恢復呼吸心跳，經檢視仍無呼吸，緊急將他抬上救護車送醫救治，遺憾的是經院方急救仍宣告不治。

據了解，伸出援手的超商店員成育中，曾在今年2月間，在北新國小運動時看到51歲的蔡男慢跑行進間，心肌梗塞休克昏倒，他隨即伸援手待警消到達，從鬼門關救回蔡男，新北市消防局對他的義行相當感佩，並頒發感謝狀鼓勵他的勇氣與熱心。

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▼成育中曾在北新國小實施CPR救人一命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼消防局2月間頒發感謝狀給成育中 。（圖／記者陳以昇翻攝）





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