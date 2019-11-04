闖紅燈被攔！菜鳥警「開單爽簽名」...新北哥一看愣住　網笑爛：陳Sir累了

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名男騎士今天誤闖紅燈，被員警當場攔車開單，理虧的他乖乖配合、沒多說什麼，結果回家拿出罰單一看，赫然發現鬧了一個大烏龍；而大票網友全被戳笑，不禁虧道「警察杯杯你累了嗎」、「可以去拍蠻牛廣告了」。

當事人妹妹在「爆怨公社」發文，分享這起爆笑烏龍，老哥當時在新北市三重區，因路況不熟直接騎過去，剛好被附近員警逮個正著，吃了一張紅單。

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在被攔車的當下，他有拿出證件給對方抄寫，沒想到事後仔細一看，差點笑噴，「這警察他開自己紅單是......？」

▲警察大哥寫成自己的名字了。（圖／翻攝自爆怨公社）

從罰單上可見，第一行填寫「駕駛人姓名」那一欄，和最後填單人的簽名章，3個字竟然一模一樣；重點是，原po強調，除了同樣姓陳外，哥哥的名字和對方根本不一樣，也就是說，員警大哥不小心寫成自己的了。

po文一出，引起熱烈討論，網友們不禁笑回，「自己的單自己開」、「我兇起來連自己都開罰」、「警察先生累了！真是辛苦」、「簽名簽上癮了嗎」、「哈哈哈哈這警察也太可愛了吧」、「佛心警察」。

還有不少人猜測，可能是菜鳥警，第一次開單太緊張了，才會筆誤，或是寫出自己姓氏的同時，不自覺把全名都寫下了。

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