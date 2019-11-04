逛夜市！媽攤子旁停下餵孩　「老闆出聲」她秒懂：難怪生意冷清

▲饒河夜市。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者張嘉晏／綜合報導

好好溝通不是比較好嗎？一名媽媽日前帶家人逛饒河夜市，逛到一半在某攤位旁停下讓小孩喝飲料，不料攤主不到5分鐘就出來趕人，甚至還口出惡言，讓她秒懂場面冷清的原因。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前帶2小孩和媽媽去逛夜市，她身上背一個，媽媽用買菜的小推車推一個。逛到一半時，孩子突然表示口渴想喝飲料，為了不擋到其他行人的路，他們就找了一個攤販中間的空隙停下來一會兒。

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沒想到不到5分鐘，一旁生意冷清的攤販老闆就表示「可以不要擋在我前面嗎？」原PO聽聞後，好奇向媽媽表示，「這不是通道嗎？又不是擋在他門口。」正當一行人準備離開時，老闆突然對著她破口大罵「哩系列靠背喔！」讓她覺得莫名其妙，「我大概知道你生意不好的原因了。」

原PO強調，他們真的沒有擋在攤子前面阻擋人家做生意，推測老闆大概看他們是女生好欺負，才惡言相向；不過礙於孩子在場，她也不想和對方爭論了。

▲原PO推車帶小孩，不想擋到他人去路，選擇停留在攤販旁邊稍作休息。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網友們看完後紛紛表示，「哪家啊想避開」、「做生意的還不懂和氣生財」、「就是生意不好，所以才有時間計較這個」、「我也有遇過，他說你不要買，就不要在這裡」、「有些夜市的攤販真的都很兇～就算有消費，買不夠多，老闆也是愛理不理的」、「買衣服，有的還會走過來說，沒有要買不要挑選衣服」。

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