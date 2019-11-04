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美學者舉三項超準經濟模型預測　川普連任機會大

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲川普表示，對美中貿易已經達成初步協議。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

由耶魯大學教授費爾（Ray Fair）牛津經濟研究院(Oxford Economics) 和穆迪分析機構（Moodys Analytics）三個高準確率的經濟模型預測顯示，美國經濟持續擴大，2020年川普連任機率提升。從政府上周公布的數據顯示，第三季經濟按年率增長1.9％，失業率是半個世紀以來最低的一次。

綜合外媒報導，儘管製造業受到中美貿易戰的影響，選民仍然對經濟充滿信心。彭博經濟學模型認為，「大選年經濟衰退的可能性僅有27%。」。模型雖然顯示川普連任可能性增高，但並不完全可靠，大多數沒有把非經濟的因素考慮進去，例如，醜聞或是決策，這些情況很有可能在過程中發生。

經濟表現優異確實能讓總統受惠，但如果選民考慮到川普發動貿易戰的影響，或者中產階級的收入成長相對緩慢，情況可能就不會不一樣。

▲英國牛津大學。（圖／美聯社）

▲英國牛津大學分析師認為，川普連任勝算極高。（圖／美聯社）

耶魯大學教授費爾認為，川普領先民主黨候選人4個百分點，這個預測是依據國內生產毛額（GDP）和通膨的數據。他表示，「如果這是真的跟預測的不一樣，那就是所得分布不平均情況更嚴重，大家如果不依據經濟投票，這樣的研究就沒有太大的幫助。」

除了2016年川普意外當選總統，穆迪20多年來都準確的預測到大選的結果。美國信用公司穆迪的預測著重在「地區經濟成長分析」，將經濟分為三項指標，分別為個人財務、 股市和勞動市場。依照指標結果預測，川普將獲得332張選票，相較於3年前的305張選票還要多。

穆迪首席分析師馬克.贊迪（Mark Zandi）表示，「如果川普受歡迎度持續升高，加上美國經濟繼續按照現在的道路發展，那麼川普將獲勝。」

英國牛津經濟研究所指出，川普會在普選票領先5個百分點，原因是失業率低、通膨緩和，所得也有穩定的提升。牛津的預測模型在18場選舉中，16場預測成真。他們錯過了1968年的尼克森（Richard Nixon）和1976年的吉米.卡特（Jimmy Carter）。

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