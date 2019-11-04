美最新民調：川普落後拜登「12個百分點」　僅在白人選民獲勝

▲最新民調顯示，川普目前落後拜登12個百分點。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

美國福斯新聞網（Fox News）1日公布最新民調，前副總統拜登（Joe Biden）依舊是目前最可能擊敗川普的民主黨總統參選人。若雙方正面對決，有51%登記選民表示會支持拜登，39%支持川普。若前總統候選人希拉蕊來參賽，也以43%對41%，領先川普2個百分點。

綜合外媒報導，如以登記獨立選民來看，拜登一樣以33%的支持度領先川普的23%，另有20%表示支持拜登與川普以外的候選人，16%則回覆不知道。

若以人口統計類別來替選民分類，川普在各族群幾乎都敗給拜登，只有白人較青睞川普（46%），但只贏過拜登2個百分點（44%），如果再進一步區分白人，可發現白人男性、無大學學歷的白人男性以及福音派白人等族群的表現，較拜登來得亮眼。

▲民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）

報導也提及，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）在近期多份民主黨民調中排名第2，而在福斯新聞的最新民調中，如對決川普同樣以46%對41%領先，但領先幅度沒有拜登出色。

民調同時也發現，如果本次未角逐民主黨初選的前總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）也來參賽，也以43%對41%，領先川普2個百分點。福斯新聞網的民調調查在10月27到30日進行，誤差範圍正負3%。

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