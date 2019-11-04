越戰戰機墜毀跑道失火　佛州航空展醫生飛行表演喪命

▲約瑟夫是第一次參加斯圖爾特航空展。（圖／翻攝自Stuart Air Show官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國佛羅里達州1日發生飛機失事意外，表定1日至3日舉行的斯圖爾特航空展（Stuart Air Show）上，59歲約瑟夫.馬薩莎（Joseph Masessa）駕駛著OV-1 Mohawk飛機在進行飛行表演的準備，突然飛機俯衝跑道並爆炸，他當場死亡，這是斯圖爾特航空展30年來第一次發生飛機失事。

機場外的目擊者表示，OV-1 Mohawk在墜機後開始冒出黑煙，接著火焰馬上吞噬機身，在火勢撲滅後機身斷成兩截，現場零件散落一地。

約瑟夫擁有兩架飛機，其中一架就是在越戰期間活躍的OV-1 Mohawk。他非常喜愛這架飛機，不僅購買和保養維修，還用越戰期間失蹤的1636名美國士兵的名字裝飾機身。約瑟夫經營皮膚科事業有成，每天至少要接診100名病患，必須等上好幾個小時才能讓他看診，個性善良並體貼員工，在員工經濟有困難時會主動出手幫忙，平時也熱衷於公益活動。

斯圖爾特航空展在Instagram上張貼了他的照片並表示，「在我們今後的努力中，他將永遠被銘記。我們謹代表斯圖爾特航空展向約瑟夫的家人致以最深切的慰問。」

在 Instagram 查看這則貼文 Audi Stuart Air Show（@stuartairshow）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 2 日 下午 5:38 張貼

▲斯圖爾特航空展官方在Instagram對約瑟夫致意。

由於天氣和這次的事故，航展原定於週日恢復，但降雨並未如預期那樣減少，所有航展活動都已經取消。

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