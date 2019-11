舊金山今年最夯「低成本萬聖節打扮」　一件黑高領毛衣完美變裝

Elizabeth Holmes in the house pic.twitter.com/BK8x2cwHZN

實習記者陳妙津/綜合報導

美國舊金山今年萬聖節最夯裝扮出爐!加州灣區附近的Uniqlo中,所有高領黑色毛衣都被搶購一空,只因為居民們都想打扮成伊莉莎白.霍姆斯(Elizabeth Holmes),除了她戲劇化的創業過程廣為人知外,相比起來更便宜的治裝費也讓大家紛紛效仿,形成一股風潮。

Can’t really wear a costume at the office but, if anyone’s wondering, I’m Elizabeth Holmes. pic.twitter.com/kYsgTqbDPB