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舊金山今年最夯「低成本萬聖節打扮」　一件黑高領毛衣完美變裝

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實習記者陳妙津／綜合報導

美國舊金山今年萬聖節最夯裝扮出爐！加州灣區附近的Uniqlo中，所有高領黑色毛衣都被搶購一空，只因為居民們都想打扮成伊莉莎白.霍姆斯（Elizabeth Holmes），除了她戲劇化的創業過程廣為人知外，相比起來更便宜的治裝費也讓大家紛紛效仿，形成一股風潮。

據《每日郵報》報導，伊莉莎白.霍姆斯曾是矽谷最炙手可熱的新創公司創辦人，她19歲時自史丹佛大學輟學，一手建立醫療血液診斷公司Theranos，聲稱開發出一種劃時代血液檢測法，能藉由指尖上輕刺出的一小滴血，便可以檢測出數十種疾病，價格還遠低於傳統血液檢驗，並成功說服許多政商名流紛紛投資挹注，年輕貌美外表，加上愛穿著黑色高領毛衣，也被稱為「女版賈伯斯」。

短短數年間，Theranos資產被炒到90億美元，成為矽谷生技獨角獸，霍姆斯更被富比士評為「全球最年輕女富豪」，然而她卻被踢爆技術造假，涉嫌以「根本不存在的革新血液技術」誆騙投資人，並藉由媒體曝光吸取更多資金，如今她面臨詐欺及刑事等9項指控，公司倒閉，資產瞬間歸零，未來很可能將面對20年徒刑。

傳奇的矽谷獨角獸騙局讓霍姆斯一夜間聲名大噪，她的故事被改編成HBO紀錄片及暢銷書《惡血》，而她愛模仿賈伯斯穿著黑色高領毛衣，並自信滿滿拿著一小滴血液的形象，也深深烙印在眾人腦海中。據霍姆斯所說，她喜愛黑高領毛衣的程度甚至擁有150多件。

鄰近矽谷的舊金山今年最流行的變裝便是打扮成霍姆斯。許多人從Uniqlo買來黑色高領毛衣，搭配小瓶辣椒醬和紅色小藥丸，配上一頭金髮便可以輕鬆打扮成霍姆斯，導致該商品近日大缺貨，想買還買不到。

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