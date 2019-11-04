就差印度！曼谷東協峰會達成RCEP無望　延至明年2月越南簽署

▲ 亞洲各國領袖在曼谷東協峰會上大合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球最大規模貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）原預計在今年底結束談判，成員國中國為求抵銷其與美國間的關稅戰帶來的負面影響，也不斷極力推動，但東南亞國家領導人預計在今（4）日的曼谷東協峰會後宣布，這份協定將推遲到2020年簽署。

RCEP由中國、日本、南韓及東南亞國協（ASEAN）等亞太16國組成，未來將成為全球最大的自由貿易區，涵蓋全球一半的人口和30%的國內生產總值（GDP）。RCEP基本上已經完成，但來自印度的阻力使其在曼谷峰會上敲定的希望渺茫。印度擔心，中國大量廉價產品將危及本國中小企業。

泰國政府發言人娜魯孟（Narumon Pinyosinwat）3日表示，各國經貿部長將在協議宣布前進行內部討論。她提到，印度對投資保護問題感到憂心，希望在內部討論此事。即便談判結束，RCEP也得等到2020年各國完成其所需的法律程序後才能簽署。各國商務部長仍在討論懸而未決的問題，預計在明年2月左右簽署。

《法新社》取得的一份東協領袖聲明草案則指出，「多數市場准入談判已經完成，少數懸而未決的雙邊問題將在2020年2月前得到解決。」且RCEP所有20個章節的文本都已經完成，就等1個成員國的決議，而這個國家普遍被指為印度。但東協所有成員國都承諾，明年會在越南簽署RCEP。

部分RCEP成員國建議排除印度，但泰國副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）說明，印度並未主動退出，目前談判也很順利。《路透社》則分析，印度留在此框架內將為東南亞國家帶來好處，或可避免RCEP全盤由中國主導的局面。

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