婦人跳安平港輕生　海巡民眾成功合力救人

▲海巡南部分署第11岸巡隊，協同熱心漁民，合力將婦人救起，阻止一場憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡南部分署第11岸巡隊，11月4日凌晨0時許，於安平港區發現一位婦人疑似跳海輕生，所幸民眾即時發現，並由熱心漁民及海巡人員合力將婦人救起，阻止一場憾事發生。

4日凌晨0時許，11岸巡隊安平漁港安檢所值班人員，接獲民眾黃小姐請求協助尋找其失聯之母親，11岸巡隊隨即派遣線上巡邏人員至港區週邊實施協尋，不久後守望哨人員發現港內有民眾大聲呼喊，立即通報線上巡邏人員前往查看，發現有一民眾於港區後方約50公尺處載浮載沉，疑似有溺水情形，馬上派遣救生艇前往救援。

當時正好有一艘漁船進港，船上人員順勢將該落水民眾救起，並將其載運至安平漁港安檢所前方碼頭，經報案人黃小姐確認為其母親，並告知海巡人員，其母親因家庭因素，導致情緒低落而萌生輕生意圖，經海巡人員初步檢查楊姓婦人意識清楚，無明顯外傷，後續由安平消防分隊救護車，將楊婦送往台南市永康奇美醫院就醫幸無大礙，本案所幸民眾及海巡人員及時發現，成功挽救寶貴性命，也避免憾事發生。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，生命一定可以找到出路，適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署竭誠為民眾服務。

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