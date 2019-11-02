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目睹媽媽遭遙控機「砸破頭」爆血慘死！2歲兒被劃破15cm送醫…畫面曝光

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記者吳奕靖、鄒鎮宇／屏東報導

台南市35歲林姓女子2日與家人到屏東縣恆春墾丁龍磐公園遊玩時，遭正在參與「國際遙控滑翔機比賽」的外籍男子射出的滑翔機撞上，當場頭骨破裂、血流不止身亡，其2歲的孩子意識清楚並目睹全程，也被遙控飛機劃傷15公分，緊急送醫。

事發當下，林女抱著2歲的兒子走在步道上，沒想到空中突然降下一台2公斤重的遙控滑翔機，直接撞上林女的頭部，導致她瞬間倒地流血，把人行棧道染紅。

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控滑翔機砸中頭、頸部，當場死亡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另外，林女2歲的兒子在媽媽捨身保護的情況下，頸部有15公分的撕裂傷，立刻被送往醫院急救。醫院監視畫面顯示，男童抵達醫院後，家屬立刻抱著他衝往急診室，並放在病床上交由醫師治療，縫了8針檢查後，才確定沒有大礙。

資深專家表示，這次的事故是台灣首起；此外，該遙控滑翔機的主人是57歲的美籍男子，疑似操作不當才會導致滑翔機墜落，但詳細事故原因，還有待釐清。

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▼林女兒子送醫畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼目睹媽媽遭搖控機「砸破頭」爆血慘死！2歲兒意識清楚送醫…畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼目睹媽媽遭搖控機「砸破頭」爆血慘死！2歲兒意識清楚送醫…畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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