台南母抱護2歲子遭爆頭死…原因出爐　竟是搖控滑翔機國際賽「飛出範圍」

記者陳崑福／屏東報導

台南市林姓女子2日和家人到屏東縣恆春墾丁，下午5時在墾丁龍磐公園散步時，遭一名外籍男子所操作的遙控滑翔機砸傷頭部，傷及頸部，血流如注倒地，抱在手上的孩子頸部被割傷，屏東縣消防局獲報出動救護車前往救護，惟婦人流血過多當場死亡，男童則被送往醫院救治，相關發生原因，恆春警方已展開調查。

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼肇事的抓遙控飛機碎裂、家屬難以置信。

恆春警方初步調查，無動力滑翔機國際公開賽，今天起一連3天在龍礱公園舉行，下午5時多，35歲的林姓女子抱著2歲孩子及家人到龍礱公園散步，這起由美籍人士操控的遙控滑翔機機，突然從空中墜落，剛好砸中林姓婦人頭部、頸部等部位，當場血流如注，手上的幼童頸部、右肩部均受到刮傷。

民眾發現立即向消防隊求助，消防人員趕到現場，發現婦人已沒有氣息，趕緊將受傷的男童送醫治療。

「這是第一起接獲遙控飛機砸死人的案件」，恆春警方獲報趕現場，表示以前未曾接到這種案件，真的太意外了。而操控這架飛機的美籍男子也表示不解。

警方初步了解，比賽規定飛行地點在龍礱公園的見懸崖旁，這架遙控飛機疑飛出比賽指定範圍約500公尺遠，致引發這起意外，究竟是遙控飛機失控還是操控故意，還有待進一步調查。

一位遙控飛機玩家表示，不要小看遙控飛機，目前是複合材質製作，非常堅硬，飛行速度又很快，宛如飛機，一旦被擊中，情況會相當嚴重。

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