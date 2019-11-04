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怒嗆李佳芬「學貸政府吞說」　人渣文本：呆子人人都可以打

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▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬3日到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

記者黃凱翊／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室舉辦的「佳芬講堂」，首場3日在台中登場，李佳芬到場向上百名民眾暢談教育，其中有人提問，萬一學生出國不還學貸怎麼辦，李回答，「政府就吞了吧！反正幾千億元都在浪費了。」對此，筆名「人渣文本」的周偉航和曾競選台北市長的吳萼洋都在臉書上做出評論，周偉航甚至寫道，「打呆子人都可以打」。

筆名「人渣文本」的輔大哲學系兼任助理教授周偉航，3日深夜在臉書粉專《特急件小周的人渣文本》表示，針對李佳芬的「政府吞學貸說」，認為她的回應不恰當，「既韓粉場出事之後，佳芬場也出事了」，還建議李佳芬當時只要回答「會有輔導還款的計劃」就好，反而留下讓網友熱議的言論，「打呆帳一般不是政府打啦，是政府叫銀行吞下去，不過打呆子，是人人都可以打ㄛ（編按：應為喔）」。該篇貼文也引起許多網友熱議，有人表示，「支持維多利亞學校免費入學」、「錢借出去，政府吞下來，台灣發大財」，還有人留言，「我的房貸，佳芬姐，拜託了！」

請繼續往下閱讀...

除了周偉航以外，之前曾競選台北市長的「蜂蜜檸檬哥」吳萼洋，也在臉書上表示，「韓夫人的話比韓國瑜更耐人尋味」，還提到若李佳芬想當第一夫人，應該要更有智慧地回答這個問題。吳萼洋表示，銀行不可能沒有壞帳，但是當一個政府不能鼓勵學生壞帳，他也在貼文中建議，換個方式回覆就會讓問題不僅化險為夷還能加分。

吳萼洋在貼文中模擬回答，「學貸壞帳問題應該不會多，真有的話，當然要偱正常作業程序處理，不能讓學生產生投機與不負責任的心理，不然，對於正常還款學生就不公平了。不過，換個角度來看，若換成我們執政，全民都能發大財了，區區學貸還會有壞帳嗎？」

李佳芬在活動上表示，台灣必須推動雙語教學，才能和國際接軌，才能讓學生適應國際環境，培養國際視野和膽識，讓學生的學貸免利息，當一年交換生，一定能改變學生一輩子，如果台灣現在就做，8至10年一定能改變台灣。

會中有民眾非常贊同學貸免付利息的政見，但更要做好防弊，有些學生申請學貸出國後，結果留在國外不回來，學貸就成了呆帳，李認為，政府不該擔心呆帳，就壞了學生美意，學生如果付不出學貸，一定有難言之隱，政府就吞了吧，反正幾千億都在浪費了，現場隨即響起熱烈掌聲。

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