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NCC主委陳耀祥：5G競標激烈標金估達500億

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▲▼NCC代理主委陳耀祥首次出席立法院交通委委員會專安報告、備詢。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC代理主委陳耀祥。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

5G釋照第一波即將在12月10日公開競價，國家通訊傳播委員會(NCC)代主委陳耀祥4日表示，這次5G最終標金估計會約在500億元，高於預估的400億元底價。他認為，因為3500MHZ頻段底價只釋出270MHz，是電信商兵家必爭黃金頻段，競爭會非常激烈。

立法院交通委員會4日審查NCC 109年度預算，其中109年度歲入預算編列446億8641萬元，較上年度53億餘元增加393億餘元，主要是新增5G釋照特許費編列收入400億元。明年NCC也會開始5G第二波中／高頻段頻譜釋出研究規劃。

陳耀祥在回答立委鄭寶清質詢時預估5G最後得標金額可望達500億元，主要是3500MHZ頻段部份的競爭會非常激烈。

12月10日的5G競標，NCC特別參考國外拍賣機制修改新的競標方式，由過去競價者對競價標的「報價」，改為競價者「提出所需求頻寬」，以提升競價效率。當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡。

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