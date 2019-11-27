TVBS新任董事長難產！NCC摃上陳文琦、丁廣鋐要求親自說明



▲威盛集團董事長兼首席執行官陳文琦。（圖／記者陳政錄攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC 27日第三度審議TVBS(聯利媒體)新任董事長陳文琦異動案，由於陳文琦未出席且TVBS副董事長丁廣鋐堅持無法提供書面資料，NCC要求TVBS再提供經營層人事異動規劃書面報告，另再行安排董事長陳文琪、副董事長丁廣鋐到會說明，再做審議。

TVBS 27日是由執行副總劉文硯、新聞總監詹怡宜、法務總監王吟文代表出席NCC審議，出席人員明顯未符合NCC的期待。NCC表示，原本董事長兼總經理陳文琦有答應27日要來，但後來又通知因出國開董事會無法出席，且TVBS希望董事長的部份可以改用書面資料表達會比較清楚，但NCC委員最後決議還是希望董事長陳文琦、副董事長丁廣鋐要親自到NCC說明。



NCC發言人蕭祈宏表示，NCC希望TVBS這個優質的新聞台能夠持續下去，不要因為董事長的變更，會有其他不同的想法或做法，讓這個專業團隊能持續下去，不受任何干預。

▲TVBS聯利媒體總部（圖／記者湯興漢攝）

NCC委員不僅對陳文琦未出席說明不以為然，同時也對大股東丁廣鋐的角色扮演關切。委員會認為，副董事長丁廣鋐在TVBS佔股35%，為何長期以來都未參與經營？NCC希望至少可以提供丁廣鋐本身的書面說明原因，但TVBS仍表示，副董事在公司的言論只有在董事會才會對外，所以無法提供NCC想要的說明。



NCC很明顯無法接受丁廣鋐不願提供書面說明，於是更進一步要求他本人要親自到會說明。



NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，NCC主要想了解一下他對於這次董事長異動有什麼看法，以及對TVBS經營理念的想法。內容處科長談如芬補充說明，TVBS於8月底申請董事長變更為陳文琦時，董事會百分之百支持陳文琦，投票即包括了丁廣鋐的35%，NCC希望能與丁溝通對TVBS未來經營的看法。

如果丁廣鋐一直無法到會說明，NCC是否就不會審議TVBS新任董事長陳文琦許可案？蕭祈宏強調，這樣可能就要一直等到他可以來說明，除非委員會有改變。



陳文琦目前也擔任威盛電子董事長，是台塑集團創辦人王永慶二房次女王雪紅的夫婿。丁廣鋐的父親是被越南台商稱為「越南王」、曾任中央貿易開發股份有限公司董事長的丁善理。