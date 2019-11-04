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叢林吹來涼風！酒醒驚見「uncle」躺一旁　他扯辯：心臟不舒服幫妳脫褲透氣

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲計程車運將見熟客酒醉機不可失，將她載到摩鐵後脫光褲子猥褻。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台南報導

女子小竹（化名）在酒吧上班，下班後叫來信任的蕭姓計程車司機送她返家，但沒想到對方色心大起，趁著她爛醉時，將她載到摩鐵，並脫下她外褲及內褲。直到小竹驚醒，發現下半身赤裸，氣得提告，但沒想到蕭男事後竟辯稱，「怕她心臟不舒服，才脫她褲子讓她透氣」，台南高分院事後則依乘機猥褻罪蕭男8個月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，蕭男任職於某計程車車隊，與在酒吧工作的小竹認識多年，小竹還暱稱他為「uncle」，而小竹也因為考量自己人身安全，因此固定會請蕭男送她返家。2018年1月3日凌晨2點多，小竹因上班喝到爛醉，便拜託酒吧老闆娘聯絡蕭男。

然而，似乎已覬覦小竹美色很久的蕭男，這一次見機不可失，竟直接將人載往摩鐵，脫下小竹的長褲及內褲，讓她裸露下體。直到同日上午6點多，小竹驚覺下面涼涼，且人還在摩鐵，誇張的是，蕭男就躺在她隔壁，讓她嚇得要蕭男載她離開。

事後小竹男友得知消息，氣得找蕭男理論未果，於是報警抓人，但沒想到蕭男矢口否認犯行，還辯稱是因為聽到小竹同事說她心臟不好，又擔心小竹回家後沒人照顧，因此才帶她到摩鐵，而脫掉褲子是為了要讓她透氣，絕對沒有對她怎樣，不然賠5千元和解，但遭到小竹拒絕。

台南地院審理後，依乘機猥褻罪判蕭男1年徒刑，案經上訴，蕭男才坦承自己臨時起意，產生不好念頭，才將小竹載到摩鐵假裝要休息猥褻得逞，並當庭表示願意賠償22萬元，這才與小竹達成和解。

台南高分院審酌，雙方達成和解，小竹也願意給予緩刑，因此依乘機猥褻罪判處蕭男8個月徒刑、緩刑3年，期間需付保護管束，並要接受4場法治教育課程。

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