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2歲兒墜奧萬大吊橋亡！輿論狂轟「沒顧好」　父淚曝事發經過

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▲▼男童墜奧萬大吊橋，頭部重創亡。（圖／林務局提供）

▲男童墜奧萬大吊橋，頭部重創亡。（圖／林務局提供）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區3日下午發生一起死亡意外，一名年約2歲的男童從70-80公尺高的奧萬大吊橋墜落喪命。男童父親受訪表示，當時男童被非獨自行走，而是由媽媽牽著，但走到事發地點時，因風勢強勁，導致橋梁搖晃，讓男童重心不穩倒地，而媽媽因手滑沒抓住，男童直接跌坐在防護網上，隨後產生縫隙墜落溪床。

面對媒體訪問，男童父親悲痛表示，事發當時，他帶著大兒子走在前方，小兒子由媽媽牽著走在後面，全程都手拉著手，並未讓孩子獨自行走，但因當時風勢強勁，導致吊橋嚴重搖晃，小兒子因此重心不穩向後跌坐在防護網上，而媽媽也因為小兒子的一個踉蹌手滑沒抓穩，而兒子這一跌造成縫隙變大，當場墜落溪床，媽媽也全程目睹，情緒相當崩潰。

▲▼ 2歲童墜落奧萬大吊橋 。（圖／林務局提供）

▲ 2歲童墜吊橋亡，父親出面還原真相表示，妻子全程牽著兒子，絕對沒有讓他獨自行走。（圖／林務局提供）

回顧案情，家住新北市的男童一家3日到奧萬大森林遊樂區遊玩，當時男童父母認為吊橋與防護網縫隙相當狹小、安全，於是放心的讓他下來行走，全程也都在家人視線範圍內，媽媽也都有牽著，但沒想到卻發生意外。

然而，事後卻有不少網友攻擊是因為他們沒牽著小孩，才導致意外。對此，男童父親再也忍不住情緒，崩潰淚訴，「有哪個父母親會願意眼睜睜看著自己的小孩發生這種事，我們已經很痛苦了，到底要幾度傷害我們？難道要逼我們全家都走嗎？」

此外，依照規定吊橋護欄下方和橋面每10公分就要有一個固結點，但是否是因為固結點鬆開，才導致孩童從縫隙中掉落，對此，奧萬大森林遊樂區育樂課楊課長表示，「這起事故究竟是使用者使用不當 、或吊橋零件鬆脫，尚在調查釐清。」

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