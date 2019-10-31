人妻查勤驚見「寶貝老公」氣炸！小三跩喊：我們上床了～挨告裝無辜：傳錯人

▲人妻查勤，驚見老公手機裡有曖昧訊息，氣得對小三提告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

從事直銷的林姓女子與陳姓人夫發生婚外情，屢屢傳送「寶貝老公早安」等曖昧訊息給陳男，被陳男妻子發現後，她起先坦承與陳男發生關係，但挨告之後，又改口稱是自己錯頻，訊息是要傳給自己男友，之前坦承是為了激怒陳妻，但法官認為，即使林女及陳男沒有發生關係，但曖昧對話已超過一般朋友，因此判林女須賠陳妻3萬元。

判決書指出，林女從事直銷工作，因而認識陳男與陳妻，雙方甚至還存有借貸關係。然而，陳妻卻從2018年8月20日起發現林女經常傳送「好想一直陪在你身邊」、「一句醉了丟打發我」、「該打屁股」、「寶貝老公早安」等曖昧訊息給陳男，氣得找來林女到陳男公司對質。

雙方在對質當天，林女當場承認與陳男的婚外情，還表示2人已多次發生關係，而這些話語全被陳妻錄下，並當成證據提告求償50萬元。

林女到庭後承認有傳送曖昧訊息，但辯稱是要傳給自己男友，但誤傳給了陳男，而至於她口頭坦承與陳男的婚外情，林女則辯稱是因為陳妻太會吃醋，經常騷擾她，讓她覺得困擾，為了激怒陳妻，才會虛應故事來騙她，但事實上跟陳男一點關係都沒有。

法官事後調查發現，林女傳送，「寶貝老公早安」等訊息，陳男也回應，「寶貝兒早安」，就上訴對話顯見2人關係已超越一般朋友，認定林女有侵害陳妻的配偶權，應負起賠償責任，但就錄音部分，裡頭僅有林女自己的陳述，陳男也矢口否認，且陳妻事後也拿不出有利證據，因此錄音部分不採信，判林女僅須賠償陳妻3萬元。全案可上訴。

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