英研究：驗血能提早5年得知罹乳癌…成功率近80%　4年內可臨床應用

▲未來有機會提早5年透過「驗血」得知是否罹乳癌。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

英國最新研究證明，只要透過血液檢測，就有機會在未出現病徵前5年，得知是否罹患乳癌。研究人員透過血液檢測，能夠得知病患體內是否有癌細胞所誘發的「自體抗體」存在，在實驗中的成功辨識率近80%。儘管還需進一步驗證，但研究人員有信心可以在4至5年內投入臨床使用。

這項由諾丁漢大學（Nottingham University）醫學院執行的研究，3日在「國家癌症研究大會」（NCRI）上發表。研究中指出，當癌細胞出現時會產生「抗原」（antigen），該化學物質會誘發「自體抗體」（auto-antibodies）出現，他們則試圖透過檢測人體中的自體抗體，推測他們是否由腫瘤細胞的抗原（TAAs）所誘發。

研究小組採集了90名乳癌患者與90名非乳癌患者的血液進行比較，檢測他們的血液中是否含有「自體抗體」。結果顯示，透過抗體的存在與否，成功識別出79%的非乳癌患者，研究成員丹妮雅（Daniyah Alfattani）表示，「實驗證明乳癌確實會誘發對抗特定腫瘤抗原的自體抗體，我們也成功從血液中識別出這些抗體，若是未來能提高檢測的準確性，就能透過驗血來提早得知是否罹癌。」

A blood test that may be able to detect breast cancer years before symptoms develop could be available within 5 years https://t.co/3mZRMkWCTM — Bloomberg (@business) November 4, 2019

不過，劍橋大學癌症與流行病學教授法拉赫（Paul Pharoah）認為，儘管研究結果非常鼓舞人心，但要斷言此研究能提早檢測乳癌還為之過早，「這些是非常初步的數據，現在需要更多研究來提高準確度。」

目前研究小組也正針對800名患者樣本進行檢測，希望能夠增加實驗數據的準確性。他們認為若是有足夠資金支持，有望在未來4至5年內進行臨床使用，另外也同時投入對胰臟癌、大腸癌、肝癌、肺癌等常見癌症的檢測研究。

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