男腹部脹痛如西瓜…醫剖開見「20kg瘋狂腫瘤」驚呆：手術8hrs猛輸血才切除

▲男子腹部疼痛還不斷脹大，嚇得趕緊就醫。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名張姓男老師表示，自從9月初開始就感覺腹部隱隱作痛，不過當時並沒有太在意，直到腹部越來越大，疼痛的感覺加重，他才意識到問題的嚴重性。經過醫師診斷後判定，男子身上長了一種叫做「脂肪肉瘤」的腫瘤，必須立即切除，不過因為腫瘤重達20公斤，導致耗費8個多小時、輸血8175毫升才完成手術。

據《看看新聞》報導，家住貴州省貴陽市的張老師說，「當我知道腫瘤是30到40斤（15至20公斤）的時候，你想多大一個東西，當時第一反應我震驚了。天啊，太嚇人了！」他也稱，每次想起先前的情況都非常害怕，比如看著腹部漸漸隆起，以及感受越來越劇烈的疼痛。

▼醫生稱男子體內長了一顆「20公斤瘋狂腫瘤」。（圖／翻攝自看看新聞）

貴航300醫院普外二科主治醫師莊依澤說，當天進行手術時，狀況真的十分危急，因為患者「局部發生了破裂，而且出血非常兇猛，打開腹腔發現裡面差不多已經有2000多毫升的出血量，麻醉醫生只好增加血液輸入通道，一共輸了8175毫升的血。正常一個成年人的血量在4000到5000毫升左右，基本上給患者輸入了2個成年人的血量。」

他接著說，「經過醫生們8個多小時的手術，患者身上這顆『瘋狂腫瘤』才終於被切除；值得一提的是，腫瘤從患者發病到手術也就1個月的時間，但是經過我們稱重以後才知道，腫瘤已經長到了40斤（20公斤）左右。」據悉，這是張男第二次病情復發，他先前也曾有過相似病例，不過卻沒有此次凶險，幸好手術及時才讓他的身體和作息能夠快速恢復。

▼總共輸血8175毫升才完成這場8個小時的大手術。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，脂肪肉瘤（liposarcoma）是一種從身體脂肪細胞中開始的癌症，屬於軟組織肉瘤，病因未明，它可以生長在任何地方，但最常見的是在腹部或四肢發展開來；倘若是長在腹部，就可能出現體重增加、胃痛、腹部腫脹、便秘、血便、排尿問題等，更糟的是，脂肪肉瘤如果生長過大，就會擠壓相鄰的器官引起其他症狀，甚至破壞器官的功能。

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▼張男體內的脂肪肉瘤。（圖／翻攝自看看新聞）

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