連戰挺韓國瑜設宴「英雄館」　11/8廣邀國民黨歷任主席

▲連戰。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020總統大選進入倒數68天，為了替國民黨總統參選人韓國瑜拉抬選情，國民黨榮譽主席連戰11月8日將以韓國瑜全國後援總會長的身份宴請黨內大老，包括現任黨主席吳敦義在內，朱立倫、洪秀柱、馬英九、吳伯雄等人都已受邀，而韓國瑜本人預定也會親自出席，在歷任黨主席以具體行動背書下，傳遞國民黨團結尋求勝選的氛圍。

由連戰作東的這場餐敘被外界視為「英雄宴」，地點選在台北國軍英雄館。據透露，由於當天在同一個場地也有台商替國民黨造勢的活動餐會，連戰也受邀出席，因此才想說選在同一個地點宴請黨內大老，在出席完台商造勢大會後，就可以轉往另一廳直接跟國民黨大老和韓國瑜餐敘。

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）



對於連戰力挺韓國瑜，他的兒子、國民黨中央委員連勝文在10月下旬接受廣播節目專訪時曾提到，從近期的民調看來，韓國瑜的選情的確有點辛苦，而且黨內有能力幫助提升韓支持度的人都只想著自己，結果卻讓選票越來越少，他的父親連戰才會點頭答應擔任後援會總會長，希望能盡全力幫韓國瑜打贏選戰。

▲洪秀柱。（資料照／記者洪靖宜攝）



而連戰此次點頭擔任韓國瑜後援會總會長，也是他第二波以具體行動站出來力挺韓國瑜，第一次是在國民黨總統初選結束後答應會盡力幫忙讓國民黨勝選，並在鴻海創辦人郭台銘脫黨前號召大老，以31位連署登報方式向郭台銘喊話。

▲朱立倫。（資料照／記者李忠憲攝）

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