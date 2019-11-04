宋楚瑜四度參選總統？　親民黨：黨內開會一致支持　8成會參選

▲謝金河、宋楚瑜。（圖／翻攝謝金河臉書／資料照）

記者楊蕓／台北報導

傳出親民黨主席宋楚瑜將參選2020總統，親民黨發言人張碩文4日受訪時回應表示，黨內開會一致支持宋楚瑜參選，但宋還在請教黨內外前輩，尚未做最後決定，參選的機率約8成。

對於宋楚瑜決定第四度參選總統的原因，除了擔任不分區立委母雞的角色，也傳出是可以讓討厭韓國瑜的藍營人士轉投給宋。張碩文表示，如果這些對自己政黨所提名的人沒有信心，一直在製造宋楚瑜出來是為哪個人，「我覺得這樣沒有智慧的想法，已經落後20年了，20年前講這些話還有人相信，現在講這些只會讓人覺得你對自己提名的候選人沒有信心。」

張碩文並強調，如果宋楚瑜最後決定參選，絕不是只是為了當母雞，現在看到的情勢是藍綠惡鬥20年，且不表態選民至今還有將進4成，其實大家都期待可以有第三個選擇。

另一方面，傳出宋楚瑜上週私下找《財訊》社長兼發行人謝金河會談，有意邀請對方擔任副手，但謝金河沒有答應。張碩文表示，宋楚瑜決定要選後才會決定副手，目前都還沒有最後決定，不過也透露副手「有很多人推薦」，包括謝金河。

張碩文稱讚，謝金河是非常優秀財經界人士，並說到，上次宋主席找他時，謝金河還開玩笑問宋「你什麼時候要宣布？」宋回答「等你啊」，意思就是如果他願意當副手就不用再等下去，雖只是開玩笑，但最後宋楚瑜也很慎重地說，謝金河是非常熟悉台灣、東南亞國家和美國情勢的財經人士，如果願意，請他好好慎重思考。

對於前立法院長王金平證實宋、王兩人已經見過面，張碩文說，有見面當然是好事，「我們一直保持開放態度，只要不認同藍綠繼續惡鬥下去的政黨或個人，我們都樂意一起合作」，不過被問到王金平是否也有爭取擔任副手，張碩文則說「王院長一直都是以想選總統為原則。」

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