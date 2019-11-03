彰化媽一打開「好市多花生醬」愣住！　網見稀有奇景笑了：妳好幸運

▲打開花生醬瓶蓋裡面還有一個瓶蓋。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區，下同）



記者黃可昀／綜合報導

彰化一位媽媽日前到好市多採買時，順手拿了一罐花生醬，當下也沒仔細看這罐有什麼異狀，隨即就把它放入購物車，直到今天早上打開花生醬準備食用，轉開藍色瓶蓋、撕開內層封膜後，竟然發現裡面還有一個藍色瓶蓋，讓她頓時一頭霧水地問，「這是現在新附加的嗎？」

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO出照片，一般來說打開瓶蓋並撕開封膜後，就可以直接挖取花生醬，抹在土司上或是夾進饅頭內都非常美味，但原PO買到的這罐花生醬與眾不同，打開瓶蓋後，裡面竟然還有一個比較小的瓶蓋，就這樣硬生生躺在花生醬上頭，令她十分錯愕，還以為這是什麼新設計。

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▲有人說再放一陣子，看會不會長出小罐花生醬。



照片曝光後，網友都笑說原PO買到限量版，也算是另類的幸運兒，「這是開瓶禮，妳好幸運」、「有寫再來一罐嗎」、「以防開罐之後瓶蓋弄丟的新設計」、「買大送小」、「這萬聖節特別版啊」、「不錯啊！又多一個瓶蓋可以舔，賺到了」、「吃花生醬補鈣（蓋）」、「天啊，它生了！繼續餵它花生醬，會不會愈生愈多」、「以為是俄羅斯娃娃嗎？」

事實上，這個小瓶蓋很有可能是工廠在製造時不小心掉入，並非真的是製造商做的特別款，如果原PO很在意的話可以拿去好市多退貨，不過，網友普遍認為一個瓶蓋無傷大雅，挑出來就可以繼續吃了。

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