大鬧IKEA後被星爸臭罵一頓…李堉睿仰頭霸氣回「我堅持做自己」令人傻眼

記者陳雕文／新北報導

藝人李興文長子李堉睿上月28日深夜大鬧IKEA，將誇張行徑製作成影片放在自己的YouTube頻道，事後遭到賣場經理提告妨害風化、無故侵入他人建築物。李堉睿2日下午4時許步入新莊警分局製作筆錄。據了解，李堉睿闖禍後回家被爸爸臭罵一頓，但他認為是長輩年紀大了不懂年輕人，還回說「我堅持做自己」

▲李堉睿於筆錄結束後，戴起墨鏡瀟灑走出分局，不帶走一片雲彩。（圖／記者陳雕文攝）

李堉睿進入分局後，先在偵查隊喝了幾口茶，接著走到大門簡單跟媒體說明，「今天如果是一種微電影，一種藝術的話，就看大家怎麼去看待，大家可以在我的YOUTUBE上面看我再跟大家講」接著傲氣轉身走進分局。

一旁女記者忍不住問，「哪裡像藝術呀？」仍無法阻止李堉睿抬起頭，並以充滿自信的神情進入偵查隊製作筆錄；原本李堉睿的Youtube頻道訂閱人數約1100多人，事件爆發後訂閱人數增加到2860人。

經調查，李堉睿對警方態度良好，他也坦承是因為看到國外的影片，才興起想要「挑戰自己」的念頭，沒想到卻闖出大禍，希望能夠與IKEA和解。受訪時他解釋，自己在IKEA裡拍的「猥褻動作片」是為了把好的東西帶給台灣…還暗酸自己的爸爸不懂年輕人的想法，「現在老人跟年輕人還是有很大的差別，大概是這樣」

▼李堉睿在打烊的IKEA脫褲DIY，影片一出鬧上新聞，其52歲星爸李興文氣炸罵人，但李堉睿不理會，還回說「我堅持做自己！」（圖／翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt、李興文臉書）

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【相關新聞】



李興文之子大鬧IKEA Youtube訂閱人數暴增近2倍！頭仰高帥氣進入警局作筆錄

【其他新聞】



影／覺得後照鏡歪歪的…他視線回到前方已來不及！追撞奧迪後翻覆四輪朝天

害桿弟摔成植物人！「想包2萬元打發…」豐泰董事違規開球車 法官判賠1004萬

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

