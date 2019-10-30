好市多「牛肉捲變巨雷」兒吃一半拉出塑膠線　媽看傻：我已吃完了！網怒曝+1

▲牛肉捲餅竟出現塑膠缐！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

繼麵包有一根螺絲後，好市多食品疑似再出包，一名女網友爆料，買了超夯美食牛肉捲回家，晚上她與兒子一起享用時，兒子發現裡面有「塑膠線」，讓她看傻眼直呼「這也太誇張了？」

一名媽媽在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，昨（29）日晚上，母子倆正在吃牛肉捲餅，豈料，兒子吃到塑膠線，「有一半包在牛肉捲裡」，當下默默拉出給一看傻眼了，而原PO更是臉冒三條線，「但老媽我已吃完了！OMG，這也太誇張了？」

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照片曝光後，掀起一大票吃貨崩潰，「昨天的文章麵包有鐵釘，今天的牛肉捲有塑膠線…」、「記得先打電話去啊，省的多跑一趟」、「好市多太扯了」、「好像每次有異物都是跟小孩一起吃才吃到的XD」、「看起來像是麵粉布袋子的線」、「想到有一次在外面吃飯，吃到塑膠片」、「吃過同樣塑膠線+1，顏色還一樣的」、「這可以退貨嗎」。

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▲有苦主跳出來，說也吃過塑膠線！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

說起食安問題，本站曾報導《好市多食品再出包！3歲女一口咬下驚見「深黑螺絲」…她回頭嚇傻》，指出一名女網友買麵包給3歲女兒吃，竟發現裡面有一根螺絲，嚇得她立刻拍照存證，並將商品拿回去退貨。

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