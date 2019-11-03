芭樂王去年遭竊好痛心！彰化田中警分局加強巡防　力守今年平安去比賽

記者徐愷昕／彰化報導

近期又到了芭樂盛產季，上等芭樂價格從淡季時的每台斤新台幣15元，攀升至40元高價，考量到2018年時彰化社頭鄉蕭姓果農的「冠軍芭樂」遭竊，為避免憾事再發生，彰化縣田中分局警方近日因應時節投入民力加強巡邏、埋伏，盡力協助預防果農辛苦耕種的成果遭竊。

▲彰化田中分局近日積極加強巡邏工作，與當地巡守隊及農民朋友合作，強力防治農產品遭竊。（圖／記者唐永絮翻攝）

有芭樂王稱號的彰化社頭鄉蕭姓果農，2018年參加中部地區番石榴（芭樂）評鑑會前夕，預計要參賽的芭樂竟遭人偷走一大半，所幸事後拿「備用芭樂」去參賽，仍勇奪冠軍。

▲有芭樂王稱號的彰化社頭鄉蕭姓果農，2018年參加中部地區番石榴評鑑會前夕，預計要參賽的芭樂竟遭人偷竊。（圖／記者唐永絮翻攝）

今年為避免類似憾事再發生，彰化田中分局在番石榴評鑑會前，分局長鄭頴聰特別指示加強防竊作為，除親自私下拜訪果農外，也由偵查隊隊長帶領轄區派出所、偵查隊預防犯罪承辦人、埤斗守望相助隊張姓理事長等人，一同前往拜訪芭樂王蕭姓果農家，研議各項防竊作為。

會議中，蕭姓果農特別請守望相助隊及警方，在11月8日番石榴比賽前加強芭樂防竊工作。警方為有效預防各項農產品竊案發生，在分析易失竊地區及熱點後，由轄區員警結合社區守望相助隊及農民朋友的力量，一起排班巡邏、便衣埋伏，就產區周邊農田產業道路、偏僻處所，針對可疑人、車進行攔檢盤查工作，細心防制這些農產品在採收期遭竊。

另外，田中警分局還輔導裝設隱藏式監視系統，建立登記販賣商及民眾通報的可疑人、車、物品等資料，透過整合資訊來分析可疑竊案嫌犯，在此也呼籲民眾共同投入維護治安、打擊宵小，讓辛苦的果農們能有甜美的收割。

▲彰化田中分局近日積極加強巡邏工作，與當地巡守隊及農民朋友合作，強力防治農產品遭竊。（圖／記者唐永絮翻攝）

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