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智慧路邊停車格　台南安平擴大啟用483格

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▲台南市智慧路邊停車計費系統，11月4日起再擴大啟用至安平區等路段 。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市智慧路邊停車計費系統，11月4日起再擴大啟用至安平區等路段 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為改善停車熱區供需失衡問題、提升停車格位使用效率，台南市政府與宏碁智通公司簽約「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」，第1階段422席於今年4月在東區成大周遭啟用後，11月4日起再擴大啟用至安平區等路段483格，期望讓不僅是市民或前來台南觀光遊客，皆能體驗府城這項嶄新、便利又環保的新科技。

市長黃偉哲指出，智慧停車計費系統可全天候管理停車格位，確實掌握路段中每個停車格位的使用情形，台南市「智慧路邊停車格」自今年4月啟用半年以來，成效良好，「智慧路邊停車格」路段與過去人工開單時期相比，平均周轉率成長了13％，停車後可立即繳費更方便。台南市各交通熱區將陸續布建智慧路邊停車格，使更多市民感受智慧停車帶來的便利，同時提升停車周轉率改善停車需求問題，打造人民有感、政府高效的智慧城市。

台南市交通局局長王銘德表示，民眾停放於「智慧路邊停車格」時，一旁的計費柱會辨識車號並紀錄停車起迄時間，不用在擋風玻璃夾繳費單；此外，系統也提供了便利多元的付款方式，還可透過台南好停APP查詢智慧停車收費路段的即時剩餘格位，讓台南市的停車格「找的到、停的到、方便繳」節能、省時又便利。

王銘德指出，當民眾於「智慧路邊停車格」停畢欲駛離前，可持電子票證（一卡通或悠遊卡）於計費柱感應繳費，亦可於駛離後使用台南好停APP行動支付，或翌日起至4大便利超商體機查詢補單繳費，付款方式多元又方便。另為鼓勵更多民眾使用「智慧路邊停車格」，宏碁智通公司自11月4日起至2020年1月3日止於全台南市「智慧路邊停車格」路段亦提供使用悠遊卡、一卡通繳納停車費打9折的現場繳費優惠；另外台南市政府也推出台南好停APP，並至年底前提供行動支付繳納停車費優惠（加入會員首筆免費、第2筆起每筆折扣3元）及抽獎活動（GOGORO電動機車等多項萬元大獎），歡迎民眾多加利用。

智慧停車管理是台南市政府交通局重要的施政目標，「台南市智慧路邊車計費系統」預定建置2000格智慧停車格，目前第1、2階段（東區林森路段、小東路段、東和路段、勝利路段、長榮路段、前峰路段及安平區安平路段）已完成共905格建置，將持續擴建至各停車需求熱點。

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