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奇美博物館浪漫聯合婚禮　台南古都風情吸引百對新人參加

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▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

見證愛情開花結果，祝福新人樂婚、願生、能養，台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮，祝福每對新人在人生的路上相互扶持、攜手到老。

▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感性表示，這是屬於新人的幸福時刻，祝福在場的佳偶，百年好合，終生幸福美滿。在新人們宣讀誓詞後，黃偉哲市長與廖錦祥董事長也現場抽出現金禮券及住宿券等大獎，致贈幸運得主，隨後在夕陽餘暉映照的博物館前和每對新人及親友合影留念，在現場來賓共同的祝福及見證下完成婚禮。

▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局2019年以「編織幸福，鍾愛台南」為主題籌辦聯合婚禮，也是第5度擇定在浪漫唯美的奇美博物館舉辦，此次特別加碼抽出現金禮劵10000元、5000元及大億麗緻住宿劵，吸引近百對新人參與，與眾人一起分享幸福。

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▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與奇美博物館基金會廖錦祥董事長，11月2日共同出席台南市2019年「編織幸福，鍾愛台南」聯合婚禮，為近百對新人證婚及致贈賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動在象徵「終生幸福」的鐘聲中揭開序幕，新人攜手步上步毯，通過鍾愛臺南的拱門，接受親友的夾道祝福。活動也安排新人默契互動「棗生貴子」小遊戲，由新郎咬著棗子糖餵新娘，雙方同時接吻9.9秒，象徵新人甜甜蜜蜜早生貴子，過程溫聲幸福，笑聲不斷。

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