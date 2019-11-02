海尾寮橋改建完工啟用　台南市續爭取330億治水預算

▲蔡英文總統、台南市長黃偉哲、議長郭信良與立委陳亭妃、葉宜津等人，出席海尾寮橋峻工通車典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市海尾寮橋改建設計融入台江意象，市府續爭取330億元治水預算，蔡英文總統、市長黃偉哲、議長郭信良與立委陳亭妃、葉宜津等人，11月2日出席海尾寮橋峻工通車典禮，蔡英文總統稱讚黃偉哲治理有方，獲高達6成5的民眾滿意度支持外，並樂見中央與地方通力合作，讓治水工程更臻完善，讓民眾安居。

蔡英文總統表示，治水工程是國家的百年大計，很高興台南市已施作完成的工程都已陸續發揮成效，南市府為了讓治水工程做得更好，從前瞻計畫到流域綜合治理計畫，已爭取了330億元來做建設，地方如有好的計畫，會請水利署全力配合與協助，在中央與地方的通力合作下，持續帶給民眾安心、安全、安居的環境，就如同2日海尾寮橋的啟用後，將有效的解決排水問題一樣。

蔡英文總統說，台江人重視歷史文化傳承，不但四月甫開幕的台江文化中心已是民眾造訪的熱門打卡景點，海尾寮橋的設計也在公私協力下，聽取在地意見，讓橋身營造出台江內海的新風貌。很高興在海尾寮橋改建期間，立委陳亭妃與郭信良議長所付出的心血與努力，與持續協助中央與地方的溝通，加上黃偉哲市長對治水防災工程的重視與用心，相信市長未來的施政滿意度也會比現有的6成5更高。

黃偉哲市長表示，衷心感謝立委陳亭妃與葉宜津在中央發聲，為建設台南的用心支持與照顧民眾的需要，讓水利署的流域綜合治理計畫，於台南市政府的接續推動下，能在治水計畫裡發揮交通、景觀與免除水患的效益。

水利局指出，海尾寮橋位屬交通要道上，位於省道台17線上與海尾寮排水道交會處附近，工程內容除橋梁改建外，亦包含台17線引道抬高修順、新設護岸160公尺、相關引道照明號誌及橋上造景設施等，施工期間黃偉哲市長數度到現場關心及要求品質為前提下全力趕工。如今完工後除有效解決海尾寮排水水患問題，也提供安南區友善的視覺景觀，營造台江內海新風貌，未來有望繼新臨安橋、承天橋，成為第三座具台南地方特色的橋樑。

水利局說明，中央補助台南市如包含「水環境建設」、「軌道建設」、「綠能建設」、「數位建設」、「城鄉建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」及「食品安全建設」等，合計共補助台南市823.56億元，其中424.47億元屬前瞻基礎建設特別預算。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

