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第5屆馬祖國際馬拉松開跑　肯亞選手包辦全馬男女冠軍

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▲ 第5屆馬祖國際馬拉松 肯亞選手包辦全馬男女冠軍。（圖／連江縣政府提供）

▲ 第5屆馬祖國際馬拉松開跑，肯亞選手包辦全馬男女冠軍。（圖／連江縣政府提供，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

第5屆馬祖國際馬拉松2日上午開跑，近3000名選手體驗馬祖極具挑戰的陡坡賽道，除了欣賞沿途山光水色，戰地特色佈置也是馬祖馬拉松一大特色；全馬男、女組冠軍都由肯亞選手包辦。

2019第5屆馬祖國際馬拉松，項目分成全程馬拉松42.195公里、半程馬拉松21.0975公里、挑戰組10公里，以及3公里、5公里體驗組。連江縣政府表示，各組參賽人數總計將近3000人，人數創下新紀錄。

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連江縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江、指揮官章元勳、前衛生署長葉金川、體育署全民運動組長呂忠仁、桃園市政府體育局副局長房瑞文、八方雲集創辦人林家鈺等人2日上午6時50分鳴笛開跑。

▲ 第5屆馬祖國際馬拉松 肯亞選手包辦全馬男女冠軍。（圖／連江縣政府提供）

▲ 2019第5屆馬祖國際馬拉松。

賽道環繞南竿全島，經馬祖境天后宮、鐵堡、北海坑道、大砲連、12據點等南竿鄉著名景點；馬祖防衛指揮部大力支援活動，特別開放「南北坑道」作為比賽賽道，跑者們對第一次「坑道路跑」體驗感到相當新鮮。

比賽結果，42公里馬拉松男子總成績由肯亞選手Muteti LuKas Wambua以2小時54分32秒86拿下第1名，2、3名同樣由肯亞的選手Thoma Matheka Muli、Willy Tanui分居；女子組馬拉松總成績則由肯亞選手Dorcas Jebotip Tarus以3小時33分26秒拿下冠軍，曾夙竟、李佳晏分居2、3名。

劉增應表示，馬祖4鄉各有專屬的特色運動，提供喜歡運動愛好者不同選擇，馬祖國際馬拉松今年報名人數再創新高，縣府也會更加努力，把各項賽事辦好，讓所有跑者在馬祖享受一個美好的運動假期。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 第5屆馬祖國際馬拉松 肯亞選手包辦全馬男女冠軍。（圖／連江縣政府提供）

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