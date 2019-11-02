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太魯閣峽谷馬拉松盛大開跑 全馬男、女冠軍獨得8萬

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▲▼太魯閣峽谷馬拉松有15000名選手參賽，花蓮縣長徐榛蔚偕同前縣長傅崐萁、雲朗觀光集團總經理盛治仁等，為活動鳴槍起跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼太魯閣峽谷馬拉松有15000名選手參賽，花蓮縣長徐榛蔚偕同前縣長傅崐萁、雲朗觀光集團總經理盛治仁等，為活動鳴槍起跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

萬眾矚目的2019雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松2日熱鬧登場，得天獨厚的壯麗峽谷地形吸引一萬五千名海內外選手共襄盛舉，花蓮縣長徐榛蔚偕同前縣長傅崐萁、雲朗觀光集團總經理盛治仁及太魯閣國家公園管理處處長游登良等為活動鳴槍起跑，賽事邀請安雅小姐擔任愛心路跑大使，與參賽選手一同體驗太魯閣壯麗的峽谷風光。

▲▼太魯閣峽谷馬拉松有15000名選手參賽，花蓮縣長徐榛蔚偕同前縣長傅崐萁、雲朗觀光集團總經理盛治仁等，為活動鳴槍起跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

馬拉松是一項考驗耐力的長跑運動，花蓮擁有高山、縱谷、海岸等自然資源，與其他環太平洋島嶼同樣具備發展成為國際觀光渡假勝地的條件。歷年舉辦的「太魯閣峽谷馬拉松」超過萬人參加賽事，運用太魯閣峽谷得天獨厚的景色，將路跑運動融入其中，傳遞給民眾健康、環境保護的生活價值觀。

徐榛蔚歡迎來自世界各地的跑友，造訪美麗的國際觀光都會花蓮，鼓勵熱愛運動與觀光的鄉親，年年來花蓮路跑、月月來花蓮觀光、日日來花蓮找朋友，花蓮全年365天敞開雙臂歡迎大家造訪，體驗太平洋左岸之美。前縣長傅崐萁說，歡迎大家蒞臨花蓮，在週末假期為自己放假充電，呼吸太魯閣國家公園的芬多精，擁有健康的身體才有彩色的人生，祝福運動員超越自我，贏得佳績。

▲▼太魯閣峽谷馬拉松有15000名選手參賽，花蓮縣長徐榛蔚偕同前縣長傅崐萁、雲朗觀光集團總經理盛治仁等，為活動鳴槍起跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

男子全程馬拉松第一名蘇志濱，成績2小時38分48秒，個人獨得奬金8萬元。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，雲朗集團五年來有幸支持太魯閣峽谷馬拉松活動，今年是太魯閣馬拉松第二十屆活動，來自全世界各國共有35個國家的選手參加賽事，也代表太魯閣馬拉松已是國際級的大型運動賽事。

本屆賽事由雲朗觀光集團冠名贊助，並由威剛科技、台灣運彩等公司頂級贊助賽事，新加坡赫比電子集團愛心贊助家扶中心參加2019太魯閣馬拉松活動，以及花蓮縣政府、太魯閣國家公園管理處、保七總隊第九大隊、鐵路局花蓮運務段、交通部公路局第四區工程處、花蓮縣體育會、馬拉松路跑協會、田徑委員會和各協辦單位支持，讓賽事順利進行。

▲▼太魯閣峽谷馬拉松有15000名選手參賽，花蓮縣長徐榛蔚偕同前縣長傅崐萁、雲朗觀光集團總經理盛治仁等，為活動鳴槍起跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

女子全程馬拉松第一名黃素娥，成績3小時4分44秒，得獎金8萬元。

今年共有35個國家地區參加，外籍選手將近1000人報名參賽。參加的項目有全程馬拉松3500人（42.195公里）、半程馬拉松5500人（21.0975公里）、逍遙馬馬拉松4000人(12公里）、快樂馬馬拉松2000人（5公里）總共4個組別，總共參賽人數15000人。

男子全程馬拉松第一名蘇志濱，成績2小時38分48秒，女子全程馬拉松第一名黃素娥，成績3小時4分44秒；男子半程馬拉松第一名洪一仁，成績1小時16分13秒，女子半程馬拉松第一名董家琪，成績1小時29分20秒。

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