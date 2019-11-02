性侵殺害女童被關25年！54歲男出獄後發現「女童還活著」

▲魯男性侵殺害女童被判25年。（圖／123rf）



記者柯振中／綜合報導

陝西漢中多年前發生一起性侵幼女殺害案，年僅10歲的魯姓女孩「遭到殺害」，當時30歲的魯姓男子被認定為殺人兇手，遭到關押25年後刑滿釋放，魯男出獄後，不斷向各界喊冤，說自己當時是扛不住逼供，才出面認罪。此外，魯姓女孩的養父也說，其實女兒還活著，「我見過她。」

綜合陸媒報導，這起事件發生在1994年，河東店鎮紅旗村的村民在一處水田發現屍骨，屍骨身穿黃色連身裙、粉紅色內褲及紅色拖鞋，被發現時已高度腐爛。

當地警方接獲報案，立刻展開調查，在同村的30歲魯姓男子家門口發現血跡、泥土，因此將嫌疑人鎖定為魯男，將魯男傳喚到案，進行審訊。

▼魯男出獄後開始替自己喊冤。（圖／翻攝《上游新聞》）



魯男當時做了9次筆錄，其中有7次有罪供述、2次無罪供述；而當年破案經過的記載顯示，警方以「反覆政策教育」、「講道理」等方式，讓魯姓男子承認「自己性侵女童後殺害對方」。

據了解，魯男在偵查期間，前後供述有許多內容不一致，犯案地點有3種不同的說法、犯案方法也有2個版本。對此，魯男出獄後說明，當時是因為受到刑訊逼供，「我實在是撐不下去，就認了。」

▼魯男當時的舉報材料。（圖／翻攝《上游新聞》）



除了魯男出面喊冤以外，魯姓女孩的養父今年10月初表示，女兒失蹤那年就讀小學四年級，發現失蹤時已經是深夜，他與妻子四處尋找女兒，仍沒有發現蹤影，後來聽村民說，女兒是被人口販子拐走。

養父說明，當時他也認為，是魯男殺了女兒，直到多年後，他們才發現，是法院判錯了，死者應該是其他人，因為多年過後，他與許多村民都有看過女兒的蹤跡，但還來不及相認，女兒就跑了，「她一直躲著我。」

▼魯男出獄後不斷替自己喊冤。（圖／翻攝《上游新聞》）



魯男出獄後，已經54歲，還染上許多疾病，因為許多時間在監獄裡度過，魯男沒有穩定的工作，只能外出打零工，自費買藥、看病，希望能替自己申冤，「我現在多活一天，就是為了洗脫冤屈。」

不過，當地記者調查後發現，雖然魯姓女孩的養父聲稱「女孩還活著」，但訪問許多村民，都得到「不認識、沒見過」的答案，魯姓女孩是否還活著，也無從得知。

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