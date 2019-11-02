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半年侵犯3女！他扮「喇嘛」騙進房...逃對岸13年遭遣返　無恥求情：我勇於認錯

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▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲楊男半年內連犯3起性侵案件，東窗事發後逃亡對岸13年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

一名楊姓男子2004年間與一名女性友人到酒吧喝酒，卻趁著開車送對方回家時伸出狼爪，5個月後他假扮喇嘛性侵另外2名女子，並在東窗事發後潛逃對岸，逃亡13年之後才被公安發現違法滯留潛返。法院審理後，性侵女友人部分，遭判刑3年4月；另性侵2名信徒部分則是遭判刑5年，高院仍在審理中。

判決書指出，楊男2004年6月25日凌晨2時30分左右，與女性友人到酒吧喝完酒後，佯稱要開車載對方回家，孰料，卻在車內強行脫掉女性友人的衣褲，不顧對方極力反抗、用高跟鞋猛踢擋風玻璃，他見狀出手猛甩對方耳光，性侵得逞，事後遭起訴。

5個多月後，楊男自稱法號「札西德勒」、「拿旺額薩」喇嘛，11月28日晚間先是邀約一名女信徒到北市一間飯店談論宗教話題，又引對方到房間內，趁著對方無戒心時，將燈光調暗，強行擁抱、撫摸對方身體，無視女信徒哭喊「請你不要這樣子」、「你不要這樣子」推擋反抗，用手指性侵得逞。

事隔僅4天，楊男12月2日邀約之前因工作關係認識的女性友人用餐敘舊，餐敘結束後，他將對方帶往同一間飯店聊天，夜深之後，他見女性友人準備離去，竟出手強抱，無視對方拒絕「不可以，我不喜歡你」，逕自脫去對方內衣褲性侵得逞，事後2名女子報警提告。

楊男見狀不妥，於法院審理期間潛逃對岸遭通緝，直至2018年底才被遣返回台，他向法院表示，自己皤然悔悟決定回國面對司法審判，是「勇於認錯的表現，希望法院能給予緩刑。但法官認為，他是因違法滯留被發現才遭潛返，是被迫回國，不准許他的請求。

針對第一起性侵女友人案件，法院審酌楊男認罪，且與受害者達成和解也賠償對方，1月判處楊男3年4月，案經上訴，遭高院駁回；至於後2起性侵案件，法院則依2個強制性交罪，判他應執行有期徒刑5年，全案高院仍在審理中。

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