影／不會念課本上的字…老師「狂扯7歲女童耳朵」再捶頭狠踹2mins　爸一看心碎了

▲女老師對女童施暴，時間長達2分鐘。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女老師近日上課時被指控對女學生施暴，除了狂扯7歲女童的耳朵之外，還用手猛捶對方頭部，最後甚至把人從座位上拉下再出腳狠踹。遭體罰的女童表示，老師之所以打她，是因為課本上的字不會念。爸爸看完監視器畫面後難過地說，校方只是讓他先帶女兒去看病治療，卻沒有對老師進行後續懲處，讓他相當痛心。

綜合陸媒報導，事件發生在陝西省榆林市子洲縣一所學校，影像顯示，一年三班的女老師施暴時間長達2分多鐘，先是猛扯女童耳朵後，再不斷用手重捶頭部，之後就叫女童隔壁座位的同學讓開，一把將對方拉出座位，開始出腳狠踹再猛推，直到女童被推到講台旁，老師才停下動作。班上的同學們則是全看傻了眼。

▼老師又踢又推，將女童逼至講台前方。（圖／翻攝自微博）

女童事後表示，老師打她是因為「課本上有些字她不會念」，所以才被處罰。影片曝光後，爸爸心疼地說，學校得知事件後，竟然還讓該名女老師繼續上課，並沒有多做懲處。目前當地的教育單位已經介入調查。不少網友看完後直呼老師行徑「太惡劣」，「真的有必要這樣對待一個小一學生嗎？」

也有人說，「不會念課文的字就被打，老師脾氣有待加強」、「可憐的孩子，小小年紀被老師針對」、「拜託法律制裁！」、「不配為人師表，應該取消教師資格的」、「希望爸爸可以替孩子討回公道」、「女童心裡的陰影該有多大…」、「難怪有學生長大後向老師報仇，畢竟孩子會大，但老師只會變老」、「老師品行不佳，就算再會教，也無法被尊重」。

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