6歲遭親生父性侵「流產2次生1兒」　英少女：怕生女孩…會被帶走私奔

▲英國少女遭父親性侵，在13歲生下孩子。（示意圖／取自Pxhere）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國德比（Derby）一名19歲少女從6歲開始就被親生父親性侵，甚至在13歲生下了孩子。恐怖的性虐待長達8年，讓少女至今還在努力恢復正常生活。不過少女希望，她仍然可以幫助他人看見「隧道盡頭的光明」。

「從6歲開始，我每天被爸爸性侵4次，13歲生下了他的孩子。」綜合外媒報導，香農（Shannon Clifton）透露，自從5歲時父母離婚，她開始與父親雷（Shane Ray Clifton）生活在一起，起初生活相當正常，但父親慢慢開始不耐，打她、虐待她，最後變得帶有性意味。

被虐待毆打幾乎就是香農的日常，全身都是瘀傷卻要謊稱是跟兄弟姐妹打鬧造成的，且時常搬家，從偶爾搬變得每天搬家，最後一天搬家數次。更慘的是，父親開始天天性侵香農，經常在上學前跟放學後，有時則是半夜，「有一次在客廳的地板上，我試著忽視一切，所以我什麼都不記得了」。

香農在9歲時終於了解什麼是「性」，明白父親就是這麼對待自己，讓她作飯、打掃宛如妻子的工作。11歲是香農第一次懷孕，可誠實告知反而換來一頓痛打，香農開始接二連三流產，直到第三次，香農一度想要輕生，「但我需要陪在孩子身邊，如果是個女孩，父親也會跟她私奔的」，尤其父親還威脅香農，一旦孩子出生就會殺了香農。

之後，香農生下一個兒子，並撫養了他一年，當時香農不過13歲，「他需要更好的生活」，於是，香農將兒子送養，只希望等到兒子長大後，還能再見面。香農14歲時，雷終於被逮捕，長達8年的虐待結束。

如今的香農不僅出書《我愛的怪物》（the Monster I Loved），也在大學學習法醫心理學，希望幫助同樣在黑暗中的人們看見光明，最希望的，是搬到國外開始一個新生活。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

