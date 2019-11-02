猥褻男強撲少婦「落跑卻掉手機」　警解鎖後超傻眼…是自己人

▲鄭男見少婦獨自進廁所，竟從後方熊抱，將她強壓在地，伸出鹹豬手摸其胸部2、3分鐘得逞。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名鄭姓男子因長期酗酒，而出現精神錯亂等症狀，經常失控、混亂甚至有破壞行為，某日酒後，鄭男在公廁附近對一名少婦猥褻，卻不小心遺落手機成為鐵證，警方事後透過手機資料更意外發現，這名猥褻犯嫌竟是曾在警局工作的老同事。新竹法官認，鄭男酒後精神疾病發作，導致辨識力減低，加上賠錢獲被害人諒解，因此依強制猥褻罪判刑5個月，緩刑2年。

44歲的鄭姓男子於2018年10月21日早上在關西市場公廁附近，見1名少婦獨自進廁所時，竟從後方熊抱，將她強壓在地，伸出鹹豬手摸其胸部2、3分鐘得逞。少婦驚嚇之餘，假裝拿手機報警求救，鄭男才畏罪逃逸，雖然少婦完全記不住色狼長相，不過警方卻在現場找到對方遺留下的手機。

檢警調閱手機資料，發現手機主人鄭男竟曾擔任警局技工。鄭男到案後更表示，「完全不知道也不記得手機怎麼會掉在現場」。直到案子進入法院審理，鄭男才坦承犯行，不過卻主張自己患有酒精性精神疾病，導致心知缺陷，辯識行為違法及辨識力明顯減低，才犯下本案，法官認定他犯強制猥褻罪。

法官調查，鄭男過去確有多次酒後出現激動、失憶、精神症狀、混亂、破壞等無法控制行為，在警局裡也出現自言自語、唱歌、激動的情形，事後清醒即與被害人和解，在做鑑定時表示後悔，可見鄭男在未喝酒狀況下，是能辨識行為違法。

法官發現，鄭男曾酒後自言自語、情緒起伏大、毀損家中物品及多次失憶，並出現幻覺，看到鬼要害媽媽、甚至妄想自己有驅魔能力，可以推論鄭當時酒後處在酒精中毒，導致鄭員無法控制自己行為，辨識力減低到不能的程度，認定被告犯強制猥褻犯行時，是處在酒精性精神病狀態，行為能力減低，一時失控而犯案，應減輕其刑。

法官審酌，被告與被害女不相識，僅為滿足一己私慾，罔顧被害女性自主權，強制猥褻被害人，致她身心受創，所為不足取，考量被告犯後坦承認罪並和解，被害人也願原諒被告，同意給予緩刑，因此依強制猥褻罪判刑5個月，緩刑2年，期間保護管束。

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