竹科女工程師慘遇「甘蔗男」　揹債315萬「男友竟是別人夫」

▲吳女的家人發現吳女被追債，更和「假富二代」已婚人夫楊男交往，才帶著吳女上警局提告。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

桃園1名楊姓男子才因偷腥人妻被判刑，雖後來成功「轉正」，但仍戒不掉「採野花」的習慣。楊男自稱富二代，以投資的名義誆騙「新任小三」竹科女315萬元。竹科女發現人財兩失後雖氣憤報警，但新竹地檢認為，2人交往皆出於自願，在感情合意的情況下，無法構成性侵罪嫌，但詐欺事實確實明確因此僅針對詐欺提起公訴。新竹地院法官日前審理終結，依詐欺取財罪，累犯，判楊男有期徒刑3年9月。

35歲的楊男2012年間借錢給林姓人妻，2人更從原本單純的借貸關係演變成男女不倫關係，林夫無意間看間2人鹹濕對話，才發現妻子早已外遇。事後楊男遭判3個月徒刑，林女也因此被離婚，但「真愛無敵」楊男仍與林女結婚「上位成功」。

楊男與「真愛」林女婚後，又在2014年微信結識竹科工程師吳女。由於吳女的異性緣不佳，不敵楊男的甜言蜜語攻勢，楊男甚至誆騙吳女「自已是富二代」，還代理知名運動品牌，吳女終於招架不住楊男的鮮花撩妹攻勢，答應與楊男交往。

楊男見吳女上鉤，便開始哄騙吳女，他表示自己投資牛排館、印尼渡假村、移工仲介等項目需要資金，而單純的吳女不僅拿出百萬存款，還向銀行、信用卡借貸，前後共支借楊男375萬元，只是事後追討款項，楊男卻不斷耍賴。

吳女的家人發現吳女被追債，更和「假富二代」的已婚人夫楊男交往，不止揹了一屁股債還成為小三，可謂人財兩失，才帶著吳女上警局提告。新竹地檢認為，2人交往為你情我願狀態下進行，因此並無涉及違法，而詐欺取財部份則認定屬實，遭而起訴楊男。

楊男矢口否認犯行。新竹地院調查2人的微信對話、匯款記錄及相關證人證詞後認定，楊男誆騙吳女金錢，用以全數償還個人的債務，詐欺取財犯行明確，因此依詐欺取財罪判3年9個月，並沒收不當取得的315萬元。

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