超商ATM領到「12張充滿怨念的千元鈔」　新竹媽媽急PO網求救

▲網友PO出12張寫上不雅文字的鈔票照。（圖／翻攝新竹大小事）



記者陳凱力／新竹報導

一名新竹網友在便利商店領錢要幫小孩交學費，沒想到領出的12張千元鈔張張都被寫了「東森財經新聞張予馨是XX」，照片一出，也引起網友熱議，懷疑她是否領到了上一個人存入的汙損鈔票。不過，專業的銀行經理卻認為，ATM的存鈔箱與吐鈔箱根本不是同一個，且銀行在出鈔前都有專人檢驗，要發生連續12張寫滿不雅文字的鈔票被存入，機會真的非常低。

這名網友在臉書社團《新竹大小事》貼文表示，「超瞎的剛去超商領錢要繳小孩學費，領出來的錢全部都被寫字，重點每張都寫ㄧ樣，上面寫著「東森財經新聞張予馨是XX」，想問看看有沒有人跟我一樣衰領到這樣的錢」。

▲張予馨無端捲入怨念鈔票事件，讓網友們大感不捨。（圖／翻攝張予馨粉絲專頁）



仔細一數，12張千元鈔都被以同樣的筆跡寫上 「東森財經新聞張予馨是XX」這樣的文字，連位置都一樣，也不禁引發網友討論。網友們表示，「會這樣連續多張有同樣內容應該是銀行內部出現問題了」、「可能別人存進去的，再被領出來，難講，超商機台，也不知道怎樣操作的」、「比在寫抽獎明信片還要認真」，更有網友氣憤的表示「無法接受女神被污辱！」

聯邦銀行新竹分行經理曾正賢表示，一般民眾到銀行存錢，鈔票都會有專人以人工及機器做篩選、檢視，所以像這樣寫了整串不雅文字還能流出市面的機會幾乎是等於0；而ATM存款機，其存鈔與吐鈔的箱子也不同一個，更不可能有「上一個人存進，下一個人領出同張鈔票」的機會發生，銀行通常會在固定時間前往ATM收、補鈔，收回來的鈔票除了機器過檢之外，還會再以人工的方式一張一張檢查，確認無誤才會繼續送往「下一站」做使用。

曾經理認為，拿到汙損的鈔票機會不能說沒有，但機會真的非常低，頂多就是1、2張，如網友所示一次12張，幾乎是不可能發生。曾經理再表示，如果真的收到這樣的鈔票，可以前往銀行說明換新，或者直接以ATM存款的方式存入後再重新提領，也是一個換鈔的方式。