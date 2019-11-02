「妳有染髮？」交大男強壓女家教：妳這樣讓我有反應　滿足私慾代價出爐

▲女家教到交大生租屋處看環境，卻慘遭猥褻。（圖／記者徐文彬攝，示意圖非當事人）



記者葉國吏／綜合報導

一名女教師小琪（化名）在網路上看到一名交通大學吳姓研究生在找英文家教，因此前往應徵，並答應對方「觀看教學環境」為由，進入其租屋處，但進門後就被撫摸挑逗，因此立刻表態不願意，但吳男卻整個失控，怒嗆「妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」後來就遭到強壓揉胸猥褻，費了一番功夫趁機逃出後便立刻報警。新竹地院審理終結，依強制猥褻罪判吳有期徒刑1年4月，民事部分須賠10萬元。

吳男今年3月開始在網路上刊登徵英文家教的訊息，並吸引小琪應徵，2人約好在4月初試教，一開始先在咖啡廳面談，後來便請小琪到他的租屋處看看環境，由於是正當理由，女教師也直接答應，然而一進門後，他卻立刻鎖門，並詭異地問「妳今天有化妝嗎？」、「妳有染過頭髮嗎？頭髮顏色怎麼不一樣？」伸手摸對方的頭髮和肩膀。

小琪眼看事情不對，不斷閃躲騷擾，並出言斥責，想不到此舉竟惹怒吳男，遭恐嚇「我們把問題解決，妳就可以離開！」、「妳不准用這種語氣對我說話！妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話，我就要對妳使用暴力！」等言語，但自己力氣小敵不過吳男，深怕會被毆打，因此漸漸放棄抵抗，靜待時機，而吳男得逞後還笑「妳讓我抱不就沒事了嗎？妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」後來一度有機會拿手機求救，但被發現後就被壓到門上，遭蹂胸、摸腰猥褻。

小琪受辱後憤咬吳男左下臉頰，因此得以脫身，並打電話給男友求救，事後便提出告訴，而檢方也依強制猥褻罪嫌，將吳男提起公訴。根據判決書指出，法官認為吳男與女研究生互不相識，吳竟趁對方應徵家教同處一室之際，圖一己性慾滿足，對女研究生強制猥褻，毫不尊重對方性自主決定權，導致女研究生身心受創，又始終否認犯罪，審酌依強制猥褻罪判吳有期徒刑1年4月；民事部分，法官考量戴的身分、地位、經濟狀況，與女研究生遭強制猥褻罪痛苦等情形，認為女研究生向吳求償精神慰撫金10萬元合理。

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