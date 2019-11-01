見新歡眼紅！67歲男闖舊情人家「毆打、脫褲猥褻」...手臂遭菜刀砍傷濺血

▲梁男懷疑王女另有新歡，對其進行猥褻、毆打。（示意圖／pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖南省常德市一名67歲梁姓男子日前與前女友王女分手，其後認為對方另有新歡，2次闖入王女的家中，對其進行毆打、脫褲等羞辱。期間，王女忍無可忍，直接拿菜刀砍向梁男，以致於對方手臂當場濺血。

綜合陸媒報導，梁男當時來到王女家中，對其動手毆打，隨後又脫下對方的褲子進行羞辱。事後，王女為了自保，起身到廚房拿了一把刀，並且砍向梁男。據悉，梁男當時直接用右手阻擋，以至於右手臂被砍傷而濺血。

梁男事後提起民事訴訟，要求王女賠償醫藥費、殘疾賠償金等，共約71,597元（人民幣，台幣約30.9萬元）。不過，法院經審認為，王女持刀將梁男砍傷，應當承擔賠償責任，因此判王女賠償梁某14168.38元（台幣約6.1萬）。

▲王女當時為了自保，從廚房拿菜刀砍向梁男。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據悉，在一審宣判後，王女不服判決，並提出上訴稱，自己是在梁男欲實施性侵行為的情況下，為了自保而將其砍傷，不應對對方的損失承擔賠償責任。事後，法院明查後認為，王女的行為的確是正當防衛，而梁男對其實施毆打、脫褲，屬於採取暴力方法猥褻、侮辱婦女，是對王女人身權益的侵害。

最後，湖南省桃源縣人民法院於近日再度判決該案，法院指出，一審判王女賠償梁男14168.38元（台幣約6.1萬）已撤銷，並駁回梁男的訴訟請求，但雙方此前經調解，王女已賠付的8000元（台幣約3.4萬），梁男可以不予退還。

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