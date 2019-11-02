「來去塭仔庄」體驗傳統漁業　海巡動員戒護安全力挺

▲屏東縣佳冬鄉塭豐社區11月2日舉辦「來去塭仔庄體驗」活動，由南部分署第六岸巡隊同仁於現場協助戒護，使活動圓滿結束 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了延續傳統漁業文化，屏東縣佳冬鄉塭豐社區於11月2日舉辦「來去塭仔庄體驗」活動，為使活動能平安順利，由南部分署第六岸巡隊同仁於現場協助戒護，使活動圓滿結束。

▲▼第六岸巡隊擔任安全戒護作業。



塭豐社區發展協會為為延續傳統漁業文化，於塭豐社區金龍宮前方沙灘辦理「來去塭仔庄體驗」活動，安排牽罟、體驗沙窯、食魚教育、攝影比賽及兒童寫生比賽，吸引了許多民眾帶小孩前來體驗活動。

為了這次活動平安順利，金龍宮總幹事委託海巡署第六岸巡隊擔任戒護勤務，第六岸巡隊共派遣2車6人前往協助。主辦單位及參與活動人員感謝海巡人員的協助，使參與活動人員都能平安返家。

海巡署南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，海巡署平日各項執法工作或政策推動，都須做好在地經營，並秉持親民愛民的熱忱方能執行順遂，也將持續以「為民服務」的精神關懷社會，參與地方公益活動；另民眾如有任何需要救助之情事，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118」24小時免付費服務專線。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

