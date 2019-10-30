單親家庭！私校男學生打工賺學費「壓力爆大」　室友塞泡麵...他一翻面哭了

▲單親家庭長大的男學生上了大學得自己賺學費和生活費。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

正所謂「在家靠父母，出外靠朋友」，人的一生中總會有些時候需要真摯的朋友，這種友情沒有利害關係，而且是最純粹的溫暖。近日就有男大生就在Dcard分享遇到的感人故事，看完讓無數網友大讚，「這是一輩子的摯友，要好好珍惜！」

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男大學生29日發文寫道，他在單親家庭下長大，為了不讓媽媽操心並減輕壓力，所以大學的學費及生活費都靠自己打工賺錢。但無奈的是，私立大學的學費高得嚇人，加上一張張繳費通知接踵而來，「我看著自己剩餘的存款，內心烏雲密佈，壓力山大，只有一句成語可以形容，那就是水深火熱.......。」

被逼到絕境的時刻，他只好拉下臉決定找室友「調頭寸」。男大生心想，「和他認識了3年，應該不會見死不救吧？」懷抱著坎坷的心情，他來到了室友的房門前，才剛開始說明遇上的窘境時，室友只淡淡地回應「你等下」，不久後，對方拿了一包泡麵遞了過來。

「為什麼要給我泡麵？」「別問，拿去吃就對了啦。」男大生有些無言，看著室友笑著把泡麵硬塞了過來，雖然很突兀也很莫名，但他不想拒絕一番好意，最後還是收了下來，至少下一餐有著落，只是金錢危機還是沒解決。

▲不少網友大讚危難見真情，也建議原PO可善用「就學貸款」減輕負擔。（圖／資料照）

懷著複雜情緒，他看了看手中的泡麵，想起小時候常跟媽媽去家裡附近的麵攤吃麵，不禁想念起家人的好。就在感嘆情緒高漲，落淚就要滴落時，他突然發現這包泡麵另有玄機，一翻到背面，才發現橡皮筋捆起來夾著一張千元鈔票，「我整個人頓時傻住，接著湧上了開心與感動！我壓抑著內心無限的感謝，然後帶著這份難以言喻的心情先出門上班了！」

珍貴的室友情誼，讓許多網友看了超感動，紛紛留言大讚，「這種暖心的朋友要好好珍惜」、「兄弟值得你花一輩子的時間交往，這個可不是錢就能買來的」、「未來改善生活不再為錢苦惱時，別忘記遇到困難時拉你一把的兄弟」、「我室友只會借完後，人就跑去吃好料」、「這是真愛吧！在一起了啦！」

不少網友建議可用學貸來減緩壓力，男大生隨後留言解釋，他知道這會是個較輕鬆的方法，只是之前的想法是努力拚錢一定能賺夠，「但我不想背學貸，想靠自己努力撐完，我可能太高估自己了。」他謝謝所有網友的關心和建議，之後會好好評估自身能力，「若真的有必要我會去辦的」！