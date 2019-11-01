怒轟民進黨控制90％媒體　韓國瑜：台灣民主價值發瘋了？

▲韓國瑜桃園起飛壓軸晚會。（圖／記者羅婉庭攝，以下同）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拚選戰，從南部開始進行「傾聽之旅」，10月31日、11月1日來到桃園停留兩天，最後一站在桃園幸福路舉辦團結晚會。韓國瑜1日致詞時批評，民進黨控制百分之90的媒體，所有的媒體壓倒性的不監督執政黨，只監督反對黨，「我們台灣民主價值是發瘋了嗎？」

韓國瑜表示，政治人物既然參與了政治，就有責任為台灣人民謀求幸福最高的目標—「安居樂業」，這趟傾聽之旅感受到中南部的鄉親無怨無悔地支持民進黨30年，結果2、30年下來，發現越支持民進黨的人民，日子過的越辛苦，並對此感到難過。

韓國瑜批評，現在看到的執政黨貪污腐敗、派系分贓、治國無方、打死不認錯，還要欺騙到底，平常執政不用心，一到選舉搞抹黑，這就是民進黨，「控制了所有百分之90的媒體，所有的媒體壓倒性的不監督執政黨，世界上有這種民主？媒體只監督反對黨，不監督執政黨，我們台灣民主價值是發瘋了嗎？」

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