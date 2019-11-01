霸氣壁咚女神！她一個move閃開　小帥弟下秒糗撞牆...網笑噴：你運動了嗎

▲山頂國小運動會宣傳影片。（圖／翻攝「高雄市山頂國小」臉書）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄市山頂國小30日將舉辦運動會，師生為了宣傳學校活動特別拍了一支小短片，影片雖然僅1分鐘，但裡面的3段小故事都很幽默，短短4天在臉書及YouTube就獲得了將近78萬點閱率，網友紛紛留言表示「看了都想去」，可見宣傳效果十足，連高雄市教育局局長吳榕峯都忍不住前來朝聖留言，大讚喜歡。

高雄市大寮區山頂國小10月31日發表1支運動會宣傳影片，開頭見1名清純小男孩向同學喊話「為什麼我不能當妳的男朋友？就因為我沒錢嗎？難道妳就要這麼膚淺嗎？」小女孩霸氣回應「女人不一定要找有錢的男朋友，但一定要找喜歡的！」接著小男孩緊緊追問「那妳喜歡哪一種人？」不料女孩竟回答「有錢的！」可愛對話讓網友笑翻。

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告白失敗打擊過大的小男孩，隨後在操場上奔跑嘶吼「啊～啊～啊～」，還喊到破音，再搭配旁白沉穩聲音「運動可以讓情緒紓緩，你今天運動了嗎？」瞬間戳中大家笑點。

▲山頂國小運動會宣傳影片。（圖／翻攝「高雄市山頂國小」臉書）

第2段故事則是上演浪漫「壁咚」戲，1名小男孩帥氣伸手過來要壁咚女孩，沒想到她身手矯健一個回神就閃過，害得男孩收手不及直接撞上牆，痛得蹲在地上哀嚎。此時沉穩的旁白「運動可以讓反應變快，你今天運動了嗎？」又再次出現。

最後1段是1名教職人員在吃便當，大家靜靜等待劇情開始時，旁白就自己先蹦了出來，「運動可以緩解肥胖，你今天運動了嗎？」直接重擊男主角要害，他趕緊反駁「欸不是呀！現在是吃飯時間呢！哪有這樣子的啦！」

▲山頂國小運動會宣傳影片。（圖／翻攝「高雄市山頂國小」臉書）

雖然宣傳影片僅1分鐘非常短，但一上片很快就引來大量網友分享轉發，影片流量4天內就衝至78萬，大家看完後紛紛於底下留言，「快笑死了」、「看了都想去」、「想出來和執行出來這個企劃的老師是個人才」、「被教育耽誤的知名編劇與導演」、「好強 企劃的老師應該加薪才對」，好評大爆發。

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