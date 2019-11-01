自由空氣好稀薄！吸毒前科犯剛出獄就騎車撞人＋肇逃…崩潰再被判1年3個月

▲鄭姓男子超車時因未算好兩車間距不慎撞傷人，當下還馬上逃離現場，基隆地院依肇事逃逸判他1年有期徒刑。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／基隆報導

有毒品前科的鄭姓男子出獄後騎機車行經基隆成功一路加油站前時，想超越前方車輛，不料卻沒算好間距，不慎將陳姓男子撞倒，導致他右側手、膝、腳趾擦挫傷及頭部外傷血腫；鄭男當下不僅沒有報警處理，還馬上逃離現場。基隆地院依肇事逃逸判他1年、過失傷害判3個月，得易科罰金9萬元。仍可上訴。

鄭男曾因吸毒入獄，2018年7月服刑出獄後，在騎乘機車行經基隆成功一路時為超越前方車輛，貿然從同往前方直行的陳男左側鑽過，但因未計算好兩車間隔，不慎擦撞陳男，導致他當場倒地，右側手、膝部、腳趾挫擦傷及頭部外傷併血腫。

鄭男撞倒陳男後並未及時停車查看，在前行約10公尺後回頭見陳男倒地受傷，馬上加速逃離現場。遭撞的陳男只好自行報警處理，警方依循監視器畫面順利查獲鄭男到案說明。

法官審理時認為，當日天氣晴朗光線充足，道路沒有任何障礙物，客觀上沒有什麼難以注意的情形，但鄭男卻未注意好車輛間隔貿然超車，造成他人受傷，明顯有過失。又他明知事發當下陳男已倒地，卻未及時提供援助，還駕車逃離現場，肇逃犯行確定。

雖然鄭男犯後坦承犯行，但至今仍未賠償陳男，兼衡他的生活狀況及知識程度，基隆地院依肇事逃逸判他1年有期徒刑；又過失傷害，再加3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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